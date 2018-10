Les jaguars dans le pétrin

Les Jaguars sont dans un cul-de-sac avec leur quart-arrière Blake Bortles. Et qui dit cul-de-sac dit qu’il n’y a pas vraiment de sortie possible.

La défaite de 20-7 dans un crucial duel de division face aux Texans a exposé pour une énième fois au grand jour la vérité que les Jaguars refusent de voir. L’équipe perd sa part de matchs à cause de Bortles et quand elle gagne, c’est souvent malgré Bortles.

Au cours de l’actuelle glissade de trois défaites des Jaguars, le quart-arrière a été responsable de huit revirements. À Jacksonville, c’est devenu la malheureuse routine. En 69 matchs en carrière depuis son arrivée dans la ligue en 2014, pas moins de 90 revirements ont été crédités à sa fiche. C’est 10 de plus que tout autre joueur durant la même période, dans une désolante course digne des plus pathétiques bloopers.

Pas étonnant qu’il se soit retrouvé sur le banc et que cette semaine, ce sera la tourmente pour savoir s’il reprendra son poste.

Maintenant, quelles sont les solutions pour les Jaguars ? Parce que c’est bien beau de gueuler pour que Bortles moisisse sur le banc à tout jamais, mais quelle est l’alternative ?

À l’interne, seul l’ex-Browns Cody Kessler peut prendre le relais et ce n’est rien de rassurant. Sinon, il y a Tanner Lee sur l’équipe de réserve, qui n’est clairement pas prêt. Le simple fait que les Jaguars aient décidé d’aller à la guerre avec de tels tire-pois équivaut à de la négligence criminelle !

Pas d’issue

Il y a bien sûr tous ceux qui réclameront sur-le-champ un échange ou l’embauche d’un agent libre. Les suspects habituels reviennent souvent sur la table: Eli Manning, Nick Foles et même Colin Kaepernick...

Le fait est que les échanges dans la NFL en cours de saison sont la plupart du temps matière à fantasme, surtout en ce qui concerne les quarts-arrières.

Et admettons qu’un Eli Manning veuille volontiers sortir du bourbier des Giants, qu’est-ce qui dit qu’il ferait mieux à Jacksonville ? Plusieurs l’imaginent faire le travail, sous prétexte qu’il renouerait avec Tom Coughlin, son ancien entraîneur à New York et désormais grand manitou des Jaguars.

On oublie donc si rapidement que Manning, récemment, a été crucifié à maintes reprises pour son jeu qui lui donne des airs de bête empaillée ? On oublie aussi qu’en début de saison, à Philadelphie, les gens huaient Nick Foles quand il a perdu la recette de ses tours de magie du Super Bowl ?

Il faut également considérer, advenant un échange, que le nouveau sauveur en ville ne pourrait s’acclimater à un nouveau système de jeu en criant Jaguar.

La grogne monte

Il ne faut pas se surprendre qu’après le match face aux Texans, la grogne ait monté dans le vestiaire avec quelques joueurs qui se criaient tout sauf des mots doux. Bortles n’est pas l’unique coupable des déboires inattendus des Jags, mais il en est le principal responsable.

Maintenant, les Jaguars peuvent bien regarder ailleurs, mais que mis à part le fait de calmer la tempête, un échange-choc ne garantit en rien un revirement de situation.

Sauf qu’avec Bortles, ils connaissent aussi très bien leurs limites. C’est la définition même d’un cul-de-sac.

Gagnants

Antony Auclair

L’ancien du Rouge et Or a forcé un échappé sur un botté de dégagement en prolongation, pavant la voie au placement victorieux de Chandler Catanzaro. Un jeu crucial pour l’ailier rapproché, qui a aussi capté trois passes.

Les Panthers

Jamais l’équipe n’avait surmonté un déficit de 17 points au quatrième quart avant de le faire face aux Eagles. Les Panthers ont orchestré trois poussées d’au moins 65 verges en 11 minutes, sur la route à part cela. Un effort colossal !

Les Patriots

Les Patriots ont récolté leur première victoire sur la route, notamment grâce au fantastique travail des unités spéciales. Un gros merci aussi à Duron Harmon, qui a plaqué Kevin White à une verge des buts sur le dernier jeu du match.

Kerryon Johnson

Le porteur recrue des Lions a amassé 158 verges en seulement 19 courses (8,3 verges par portée). Il avait aussi gagné 101 verges il y a trois semaines en seulement 16 portées. Chers Lions, cessez vite de l’infantiliser et donnez-lui le ballon à outrance !

Adam Thielen

Il y a maintenant trois certitudes dans la vie. Les taxes, la mort et Adam Thielen qui franchit la barre des 100 verges ! Le receveur des Vikings a fait le coup dans un septième match de suite pour entamer la saison, égalant la marque de Charlie Hennigan, en 1961.

Perdants

Mike Vrabel

Décider de viser la victoire plutôt que d’égaler la marque en tentant un converti de deux points, c’est une chose, mais pourquoi une passe avec une ligne offensive si costaude ? Les Titans ont raté leurs sept dernières conversions de deux points. Sept fois, c’était des passes...

Les Bears

Depuis deux semaines, la défensive n’a pas son mordant exceptionnel du début de saison. Khalil Mack, qui était parmi les candidats potentiels pour le titre de joueur par excellence, n’est clairement pas au sommet de sa forme.

Les Browns

Ils sont compétitifs et excitants avec quatre matchs en prolongation cette saison. Sauf qu’ils peinent à apprendre à gagner. Ils se sont tirés dans le pied avec 14 pénalités. Quand une défensive force quatre revirements, tu dois gagner. Point final.

Justin Tucker

Le botteur des Ravens, habituellement le plus fiable de sa profession, a raté un botté de transformation qui a coûté le match aux Ravens dans les dernières secondes. Il avait réussi ses 222 dernières tentatives. C’est la famine pour les botteurs cette saison.

Les Cowboys

Les Cowboys avaient le numéro des Redskins dans les dernières années, mais n’ont pas fait le nécessaire dimanche. À 3-4, l’écart par rapport aux Redskins (4-2) ne sera pas évident à combler.