Les syndiqués de Postes Canada pourraient être en grève dès lundi

Les syndiqués de Postes Canada déclencheront des grèves tournantes à partir de minuit et une minute lundi, s’ils ne s’entendent pas avec leur direction.

Des grèves de 24 heures pourraient frapper dès lundi des régions ou des villes du pays, ce qui ralentira la livraison du courrier.

«C’est le conseil exécutif national qui va déterminer dans quels endroits ça va débuter. Les grèves tournantes seront de 24 heures, donc une journée d’arrêt de travail par endroit», a expliqué Lise-Lyne Gélineau du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, dimanche.

Le syndicat gardait néanmoins encore l’espoir dimanche de pouvoir éviter la grève, mais n’a pas pu indiquer si des négociations se poursuivaient.

La direction de Postes Canada a confirmé qu’elle ne s’attend pas à ce que le service soit complètement interrompu.

«Nous aviserons les clients de tout arrêt de travail prévu par le syndicat dès que nous en serons informés, mais les clients pourraient constater des retards mineurs», a fait savoir par écrit Aurélie Walsh, porte-parole de Postes Canada.

Cannabis

Les syndiqués demandent entre autres des augmentations de salaire. Ils estiment aussi que leurs conditions de travail se sont détériorées avec l’expédition de plus en plus de colis et de moins d’enveloppes. La légalisation du cannabis ne fera qu’amplifier cette réalité, qui représentera l’envoi de 30 000 à 40 000 colis par semaine au pays, selon Mme Gélineau.

«Ça crée réellement une surcharge de travail et Postes Canada est au courant de cela», dit Mme Gélineau, qui déplore aussi une hausse des accidents de travail.

Le syndicat souhaite également plus d’emplois à temps plein et moins à temps partiel ou sur appel.

De son côté, l’employeur soutient avoir déposé «une offre significative (au syndicat) qui comprend des augmentations de salaire, la sécurité d’emploi et l’amélioration des avantages sociaux, et qui ne demande aucune concession».