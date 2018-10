Rimouski échappe une avance pour s’incliner à Moncton

Le début de saison en dents de scie de l’Océanic se poursuit à la suite d’un autre revers contre une équipe de tête dans la LHJMQ. La troupe de Serge Beausoleil menait par deux buts après 40 minutes de jeu, mais les Wildcats ont répliqué pour finalement l’emporter 5-4, dimanche après-midi, au Centre Avenir de Moncton.

Mika Cyr, Brandy Pataki et Alexander Khovanov, avec son deuxième de la rencontre, ont marqué successivement contre Colten Ellis pour procurer la victoire à leur équipe.

Durant cette séquence, Rimouski a écopé de quatre pénalités mineures, ouvrant la porte à cette remontée des Wildcats au dernier engagement.

« C’est décevant. En ce moment, on ne trouve pas les façons de gagner », a expliqué le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil. « On dominait la situation, mais nous n’étions pas prêts en troisième période. Je n’ai pas vu la même équipe. On est tombé dans certains pièges. Nous avons l’une des meilleures défensives de la ligue et on donne 14 buts lors de notre voyage (dans les Maritimes). C’est plus mental qu’autre chose actuellement. »

Salda marque son premier but

Radim Salda a participé à la poussée offensive de l’Océanic en inscrivant son premier but dans son nouvel uniforme. Le défenseur tchèque s’est faufilé entre ses opposants pour faire dévier une passe devant le filet de Francis Leclerc.

«Il commence à trouver ses repères (sur la glace). Radim a connu un fort match », estime Beausoleil.

Dans la défaite, Charle-Edouard D’Astous méritait pleinement sa deuxième étoile avec une récolte d’un but et deux passes. Dmitry Zavgorodniy et Jimmy Huntington ont aussi fait bouger les cordages pour l’Océanic. L’autre filet des Wildcats appartient à Ozzie King.

Avec ses cinq points amassés au cours de la fin de semaine, Alexis Lafrenière a dépassé le cap des 100 en carrière dans la LHJMQ.