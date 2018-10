London deviendra la première ville à tester le vote par rang lundi

Les électeurs de London vivront un scrutin historique, lundi, à l'occasion des élections municipales en Ontario, alors qu'ils testeront un nouveau système de votation.

La ville de quelque 400 000 habitants du sud de l'Ontario s'apprête à devenir la première au Canada à tester le système de votation par rang.

Ainsi, les électeurs seront appelés à cocher, par ordre de préférence, trois choix parmi les 14 candidats qui se présentent à la mairie de London. Ils devront appliquer le même processus pour leur conseiller de quartier, en définissant un premier, un second et un troisième choix.

Pour remporter l'élection, un candidat devra réussir à obtenir l'appui d'au moins 50 % des électeurs. À chaque tour, le candidat ayant reçu le moins de votes sera éliminé et les voix qui lui avaient été accordées seront transférées au second choix inscrit sur le bulletin de vote. Le troisième choix est utilisé au cas où le second choix a déjà été éliminé.

Le décompte s'arrêtera lorsqu'un candidat parviendra à franchir la barre des 50 % de vote.

Ce nouveau mode de scrutin est surveillé de près par plusieurs villes, incluant Montréal et Toronto, a raconté la responsable des élections, Cathy Saunders, au London Free Press. «Certainement, [les villes] sont en contact. Elles surveillent et posent des questions», s'est amusée Mme Saunders, qui dit être consciente que le déroulement du scrutin sera suivi de près.