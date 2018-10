L’urgence de créer

C’est avec un sentiment d’urgence intense que le jeune cinéaste Francis Bordeleau a écrit et réalisé son premier long métrage, Wolfe, un film en partie autobiographique qu’il a tourné avec un petit budget et avec plusieurs jeunes acteurs de l’heure, dont Catherine Brunet, Ludivine Reding, Léa Roy et Antoine Pilon.

Après avoir réalisé deux courts métrages (Iceland et Canasse) qui ont connu un certain succès dans les festivals, Francis Bordeleau a ressenti le besoin de tourner un premier long métrage qui allait, dit-il, lui permettre d’exister comme cinéaste.

Mais au lieu d’emprunter le chemin habituel en soumettant son projet aux institutions gouvernementales, le jeune réalisateur de 25 ans a décidé d’opter pour un financement privé, quitte à tourner son film en peu de temps (seulement douze jours) et avec un budget limité (moins de 250 000 $).

Et surtout, il a écrit son scénario très rapidement, sans se poser de questions :

« Le scénario de Wolfe a été écrit en seulement quatre jours, relate-t-il en entrevue au Journal. Ce n’était pas un objectif de l’écrire aussi vite, c’est juste que ç’a été fait dans l’urgence. Il fallait que ça sorte. Je me levais pendant la nuit pour y penser et pour écrire des mots sur un bout de papier. C’est sorti comme ça. Pendant quatre jours, j’ai écrit à un rythme effréné. C’était virulent, mais il fallait que ça sorte de façon colorée.

« Je dis souvent que c’est un film autobiographique dans le sens où tout ce qui est dans le film a été vu ou vécu dans mon entourage. J’ai ramassé plein d’éléments que j’avais vus ou entendus à certains moments de ma vie, de mon adolescence à mes 24 ans. »

Photo courtoisie, TVA Films

Tournage entre amis

Wolfe met en scène un petit groupe d’amis qui est confronté à un drame quand l’une des leurs, Andie (Catherine Brunet), planifie d’organiser sa mort devant le reste de la bande. Même si son film aborde des sujets aussi sérieux que le suicide et la maladie mentale, Francis Bordeleau assure qu’il n’a pas voulu faire un drame social.

« Ce film vient du cœur d’abord et avant tout, clame-t-il. Je ne me suis pas dit que j’allais parler de suicide ou de maladie mentale. L’idée de départ est venue d’une phrase que Catherine [Brunet] m’a dite un jour de manière anodine et je l’ai reprise.

Je n’ai pas réfléchi et ça m’a finalement inspiré à écrire un scénario de 90 pages. C’était très spontané. Après m’être relu, je me suis dit : ouf, Francis, est-ce que ça va ? »

Francis Bordeleau n’a pas eu à chercher longtemps pour trouver les interprètes des personnages principaux. Déjà ami avec Catherine Brunet et Ludivine Reding depuis quelques années, il les a recrutées tout de suite après avoir écrit le scénario de Wolfe. Les acteurs Léa Roy, Antoine Pilon (qui est le chum de Catherine Brunet) et Godefroy Reding (le frère de Ludivine) se sont ensuite greffés naturellement au groupe. Cette amitié qui existait déjà entre les acteurs principaux du film a été très utile pendant le tournage, selon Francis Bordeleau.

« Comme on avait peu de jours de tournage, je voulais que les acteurs aient déjà une chimie naturelle à l’écran, explique-t-il. Le fait qu’on soit tous amis a aussi beaucoup simplifié le travail. Même dans les journées où ça allait moins bien, personne ne paniquait parce qu’on se connaît tous très bien. C’est un petit raccourci qui s’est avéré payant. »

Le film Wolfe prend l’affiche vendredi (le 26 octobre).