Maudit qu’on est chill!

Tout le monde a eu la même réaction en regardant les jeunes qui faisaient la queue pendant des heures devant les succursales de la Société québécoise du cannabis pour acheter du pot.

Coudonc, on n’est pas censé connaître une grave pénurie de main-d’œuvre, au Québec ?

Alors, comment expliquer qu’il y ait autant de gens bien portants qui n’ont rien à faire un mercredi matin ?

Ils travaillent tous de nuit ?

Ils ont tous des « horaires atypiques » ?

JOINS-TOI À MOI, MON POT

La SQDC dit qu’elle est en rupture de stock, parce qu’elle n’avait pas prévu une telle demande.

Hey, on est au Québec, dude !

C’est sûr qu’on allait se ruer dans vos magasins pour acheter du pot !

Vous n’avez jamais mis le pied dans un cégep ?

Au Québec, on est cool, on est relax, on est smooth, on est chill, on est down, on tripe !

On est full genre...

Icitte, man, on s’prend pas la tête.

Tu coules ton exam ? Tu passes pareil !

Les profs sont full compréhensifs !

De toute façon, ils ont coulé leur exam de français eux aussi, fa que, tsé veux dire !

Même l’ancien gouvernement le disait : les enseignants ne sont pas des figures d’autorité !

Ce sont nos amis !

Ils nous applaudissent quand on se promène masqués dans les corridors et quand on lance des boules de billard aux policiers !

Et au lieu de nous demander d’écrire de longues dissertations, avec thèse-antithèse-synthèse, comme ils le font en France, ils nous font passer des examens avec des choix de réponse, car c’est moins long à corriger !

Pas besoin d’écrire de longues phrases compliquées, tu fais juste encercler des lettres. En 20 minutes, t’as fini. C’est fou, man !

LE WEEK-END OFF

L’autre jour, ma mère m’a dit que le restaurant du coin se cherche des employés.

Travailler dans un resto, es-tu folle, maman ?

Faut que tu travailles les week-ends et le soir, ça ne m’intéresse pas, voyons !

C’est comme les employés de la SAQ, on leur demande de travailler les fins de semaine. T’imagines-tu, maman, ils n’ont plus de vie !

Passer ton samedi à placer des bouteilles sur une tablette pour 20 $ de l’heure seulement, non merci !

Je ne sais pas si tu le sais, mais l’esclavage, c’est illégal !

Bon, je te laisse, je m’en vais coucher devant le Future Shop, parce qu’il y a une grosse vente de télés plasma demain, et après-demain, on fait du camping devant la SQDC pour acheter notre stash de la semaine...

La vie est tellement stressante que ça te prend du weed pour la supporter...

PAS DES POTEUX

Vous rappelez-vous, quand Lucien Bouchard a osé dire que les travailleurs québécois n’étaient pas assez productifs par rapport aux travailleurs des autres provinces ?

Il s’est fait tomber dessus à bras raccourcis !

On ne dit pas ce genre de choses, au Québec, voyons !

C’est comme les gens qui faisaient la queue devant les boutiques de cannabis.

Ce ne sont pas des poteux, noooon !

Ce sont de pauvres malades qui souffrent de douleurs chroniques et qui ont besoin de médicament.