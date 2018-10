Mea culpa, mais...

Le 11 octobre, un petit nuage orageux s’est immobilisé au-dessus de ma tête. C’est la date de ma chronique « La gauche qui hait le Québec » au sujet de la manifestation antiracisme à Montréal.

Celle où la CAQ était comparée au KKK et la démission du nouveau gouvernement exigée au nom de la liberté. Certainement pas au nom de la démocratie.

Une source m’avait dirigée vers des photos de la manifestation montrant le drapeau dit de l’État islamique.

Erreur

J’ai été bernée. La photo ne montrait pas le drapeau spécifique de l’ÉI, mais l’étendard générique de l’islamisme djihadiste.

Plus importants, les talents d’enquêteur de Maxime Fiset du Centre de prévention de la radicalisation ont révélé que la photo n’avait pas été prise à cette manifestation.

Toutes mes excuses aux lecteurs, d’abord, et aux organisateurs.

J’écrirai cent fois « en 2018, deux sources pour les photos aussi ».

Mais au-delà de souligner mon erreur, la gauche multiculturaliste m’a administré toute une raclée sur Twitter et Facebook. Pourquoi prend-elle toujours parti pour les fondamentalistes religieux dans le débat sur la laïcité ? Pourquoi cet aveuglement face à l’islam politique ?

Ricochet, un média de gauche prétentieux, a publié une attaque virulente contre la laïcité par une journaliste anglophone montréalaise. Julie Anne Pattee postule que la laïcité n’a plus sa place dans le monde moderne, interculturel. Que c’est un idéal dépassé. Que François Legault devrait écouter un philosophe anglophone de réputation mondiale, Charles Taylor, plutôt que la majorité québécoise francophone qui l’a élu.

Même la France remet sérieusement en question la laïcité, dit-elle.

Euh, non. Le président Macron dénonce, avec raison, le laïcisme antireligieux, pas la neutralité de l’État.

La journaliste écrit aussi que des observateurs français croient que la laïcité serait responsable du massacre à Charlie Hebdo.

Le texte est truffé d’approximations et de faussetés, mais je doute que mes tortionnaires des deux dernières semaines la varlopent à son tour.

Idiotie

Une idée dépassée, la laïcité ? Dites cela aux hommes et aux femmes qui mettent leur vie en péril en Iran, au Pakistan, en Afghanistan, en Afrique subsaharienne, à Gaza, en Arabie saoudite, etc., pour combattre l’imposition d’un mode de vie religieux fondamentaliste et liberticide.

« Oui, mais, ici, ce n’est pas pareil. »

Faux. Ici comme ailleurs, des mouvements islamistes bien organisés, bien financés, font avancer leurs pions. Pas tant pour convertir les infidèles sur notre continent, mais pour convaincre les musulmans d’ici de tourner le dos au mode de vie occidental, de se soumettre au Coran.

Le voile ne serait pas détestable s’il n’était pas aussi utilisé pour envoyer le message : « Nous ne sommes pas vous. »

Pendant ce temps, nos idiots utiles de l’islamisme marchent pour dénoncer l’impact de la laïcité sur les valeurs culturelles moyen-orientales des immigrants musulmans.

Combien sont venus ici parce que ces valeurs les étouffaient ? Des femmes syndicalistes à l’université d’Alger m’ont un jour suppliée de dire aux Québécoises d’arrêter de défendre le voile. « Les imams se servent de cela pour nous l’imposer, disant, “voyez, même les non-musulmanes québécoises sont d’accord”. »