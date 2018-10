Mon combat de tous les jours contre le cancer du sein

Nous sommes le lundi 21 août 2017. Enfin, je suis en vacances pour deux semaines. La journée est magnifique. Ils annoncent chaud, à la météo. Mon conjoint David, ce matin, a prévu d’aller aider sa mère à installer un nouveau luminaire dans son condo. Comme elle a une piscine, j’ai décidé de l’accompagner.



Je me prépare, me rase les aisselles et, là, je constate que mon aisselle gauche est encore « bombée » comparativement à l’autre. Je m’en étais aperçue deux semaines auparavant. Comme ce n’était pas si évident à voir, je pensais que c’était mon imagination et j’avais laissé passer. Mais ce matin, ça commence à m’inquiéter un peu. Pendant que je me prépare, je m’observe sans arrêt, j’essaie de me convaincre que ce n’est rien. Que c’est dans ma tête et qu’en fin de compte, l’aisselle n’est pas plus bombée que l’autre.



Je décide d’en faire part à mon conjoint. Il ne voit rien d’anormal. Comme je l’ai mentionné, ce n’était pas si évident à voir. Même au toucher, on ne sent pas de bosses, et on n’éprouve pas de douleur. Cependant je fais une petite fixation là-dessus et David vérifie une deuxième fois, puis avoue qu’il voit une légère différence entre mes deux aisselles. Comme je suis de nature anxieuse, sa réponse me stresse un peu. S’il voit lui aussi une différence, c’est que ce n’est pas dans ma tête. Je ne pense qu’à ça pendant plusieurs minutes.

Photo courtoisie

David me recommande de téléphoner à ma clinique afin de savoir s’il y a des disponibilités pour le « sans rendez-vous ». Je lui réponds que non, ça va passer. Moi, j’ai envie d’aller me baigner. La journée est magnifique... Il voit bien que ça me stresse un peu et il me dit : « Va faire vérifier ça aujourd’hui. Ensuite, on va en avoir le cœur net et on va pouvoir passer les deux prochaines semaines de vacances sans stress. » Il insiste, il prend le téléphone, il m’inscrit au « sans rendez-vous ». Je vais rencontrer un médecin dans l’après-midi, à 16 h...



Dans le cadre de porte du bureau du médecin, j’avertis tout de suite que je suis probablement ici pour absolument rien. Que c’est mon conjoint qui a insisté pour que je vienne afin qu’on nous rassure, blablabla. J’ai vraiment l’impression d’être venue voir le médecin pour lui faire perdre son temps. Habituellement, quand je vais au « sans rendez-vous », c’est que je suis vraiment malade.



Le médecin me rassure et me répond qu’il est justement là pour ça. Tout comme mon conjoint, il ne voit rien, sinon c’est minime. C’est quand il décide de vérifier au toucher et qu’il commence à me poser toutes sortes de questions... Il se met à vérifier mon bras gauche, pour s’assurer que je n’aie pas de blessure infectée. Il me dit : « Sous votre aisselle gauche, je sens plusieurs ganglions très enflés. » Signe que mon corps se bat contre une infection. Le problème, c’est que je n’ai aucun symptôme apparent... Ça l’inquiète un peu. Je sors de son bureau avec une longue liste de tests à faire, et aucunement rassurée.



Les jours suivants, je passe plusieurs examens médicaux. Échographie des aisselles, des seins et de l’abdomen. Radiographie des poumons. Mammographie. Prises de sang. Rapidement, mon médecin de famille me convoque à son bureau pour me donner les résultats. Je vous le dis, tout a été extrêmement rapide. Heureusement, car j’angoissais énormément.



À ma grande surprise, tous les résultats des tests sont normaux. Mais mon médecin veut aller plus loin. Elle tient à ce que je sois vérifiée au Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia de l’Hôpital du Saint-Sacrement. Elle veut éliminer la thèse d’une tumeur au sein, même si la mammographie n’a rien révélé. D’une part, parce que le dépistage par mammographie est moins efficace lorsque la patiente est jeune ou si elle n’a pas eu d’enfant. D’autre part, les ganglions enflés ont été détectés tout près du sein. Elle a fait le lien. Dès le lendemain, l’hôpital me téléphone pour effectuer d’autres examens. IRM des seins et biopsie des ganglions de mon aisselle gauche. Une autre biopsie, cette fois des seins, a été demandée à la suite des résultats de l’IRM quelques jours plus tard.



Le 20 septembre 2017, David et moi sommes allés rencontrer une oncologue du centre des maladies du sein. Quelques heures avant mon rendez-vous, tout en déjeunant, j’écoutais l’émission Deux filles le matin. Le sujet du jour : le cancer du sein. C’est ce jour-là, à 14 h, qu’on m’annonce que je suis atteinte d’un cancer du sein. Un cancer agressif de stade 3, car il s’est répandu dans mes ganglions lymphatiques du côté gauche.



On est sous le choc. On verse des larmes. Le mot « cancer » fait peur. Mais quand le médecin me demande ce que je ressens après cette annonce, je lui réponds, les yeux pleins d’eau : « Ça pourrait être pire. » Le cancer du sein, on en guérit, non? Elle me fait un sourire, pose sa main sur la mienne et me dit : « Tu as tout à fait raison. Le cancer du sein, ça se traite. »



Il n’y a pas de temps à perdre. Il faut faire vite. Mon cancer évolue rapidement, selon mon oncologue. Quelques jours plus tard, je suis le premier de six traitements de chimiothérapie. Je ne connais rien à la chimio. Je n’ai jamais connu quelqu’un qui ait reçu ce traitement. En réalité, je ne connaissais personne qui ait souffert de cancer dans mon entourage. Je m’embarquais dans quelque chose de totalement inconnu pour moi. Honnêtement, j’appelais ça « une aventure ». Ma nouvelle aventure...



Chimio, jour 1 : D’abord, deux heures de cours dans une salle de formation. Nous sommes une vingtaine. Vingt personnes qui, comme moi, commencent une nouvelle aventure. Je ne peux pas rester jusqu’à la fin du cours, car je dois monter au quatrième étage afin de recevoir mon premier traitement de chimio. Je suis un peu stressée. J’ai peur des effets secondaires qui sont, OMG, très nombreux.

Photo courtoisie

On m’appelle, on m’installe sur un fauteuil de type lazy-boy extra, extra confortable. Une infirmière vêtue d’une combinaison pour protéger des radiations s’installe à côté de moi. C’est elle qui m’injecte le liquide rouge... Ce poison censé réduire la masse et stopper la multiplication des cellules cancéreuses. Ma tête est lourde, mon corps aussi. On m’a donné un médicament pour relaxer. J’en ai pour environ quatre heures à rester sur ce fauteuil.



Lors de cette séance de chimio, on m’installe aussi sur la tête une espèce de casque extrêmement froid et très lourd. Je me sens ridicule avec ça sur la tête... On appelle ça un casque réfrigérant. Il paraît que certaines personnes perdent moins leurs cheveux lorsqu’elles le portent durant les séances de chimio. Ça n’a pas été du tout mon cas : une semaine après mon premier traitement, je commençais déjà à perdre mes cheveux. Un jour, j’ai demandé à David de me les raser. J’étais tannée d’en avoir partout sur moi. Ce fut un moment assez émouvant pour David et moi. Je n’avais jamais eu les cheveux courts. Honnêtement, ce ne fut pas un choc. Contre toute attente, je trouvais ça hyper chouette, un coco.

Photo courtoisie

Je retourne encore cinq fois dans cette salle de traitement, une fois toutes les trois semaines. Chaque fois, mes parents et David m’accompagnent. Les effets secondaires ne sont pas difficiles à supporter, au début. Même que je me dis : « Bien, voyons, ce n’est pas si pire que ça, en fin de compte. Les gens qui m’en ont parlé ont donc bien exagéré! » Mais après mon deuxième traitement, les effets deviennent de plus en plus désagréables. Je dirais extrêmement pénibles... Heureusement, ça ne dure que quelques jours, mais, une fois rétablie, je dois recevoir le prochain traitement. Et là, les effets désagréables reviennent. J’ai perdu non seulement tous mes cheveux, mais aussi mes ongles.



Ma vue était embrouillée. J’avais atrocement mal aux os. J’avais de la difficulté à marcher. L’intérieur de ma bouche était hyper sensible et j’avais donc de la difficulté à manger. Vive les shakes protéinés. Je vous jure, j’avais de la difficulté à parler, tellement c’était douloureux. Bref, je ne l’ai pas eu facile, finalement.



Mais vous savez quoi? Malgré toutes ces douleurs, je restais positive, battante, motivée et pleine d’espoir. Tous les jours, je recevais des messages optimistes et réconfortants de mes amis, ma famille, mes collègues. Oui, tous les jours, sans exagération. Mon entourage a été d’une importance fondamentale pour m’empêcher de craquer. Je les aime tellement.



Je termine enfin mes traitements de chimiothérapie à la mi-janvier. Je dis au revoir à mes nouvelles amies, ces infirmières incroyablement dévouées et aimables. Wow! Quel métier!

Photo courtoisie

Je reprends des forces et, fin février, quelques jours avant mon anniversaire, je me fais opérer. Tout se passe bien. Je passe quelques tests avant et on m’insère une fine tige de métal dans le sein atteint. Exactement à l’endroit de la tumeur. Une sorte de marqueur pour la chirurgie. On dirait qu’on m’a installé une petite antenne pour capter les ondes FM! Hahahaha! On rit beaucoup, David et moi.



Ce matin-là, à mon arrivée à l’hôpital, je dois m’annoncer à un bureau d’admission. La dame me dit : « Bonjour, madame Parent. Aujourd’hui, vous avez droit au service royal. » Je lui réponds : « Je l’espère bien, car une princesse, ça ne s’attend à rien de moins! » Elle m’a trouvée sympa. Elle l’était, elle aussi. Je dois vous dire que j’ai reçu un service incroyable dans cet hôpital. Il est essentiel, pour moi, de le souligner.



La chirurgie comprenait une mastectomie partielle et le retrait de ganglions. Au réveil, je me suis tout de suite mise à pleurer. Pas parce que j’avais mal, mais plutôt par émotion. J’avais de la difficulté à dire si je pleurais des larmes de tristesse ou de joie. C’était assez étrange, comme émotion.



Un mois plus tard, je reçois les résultats de la pathologie, à la suite de la chirurgie. La bonne nouvelle, c’est qu’ils ont retiré tout ce qui devait être retiré. Donc, plus de cancer. Par contre, on m’annonce que la chimiothérapie n’a pas fonctionné aussi bien que mon oncologue l’aurait souhaité. La masse n’avait pas tant diminué et les cellules cancéreuses ont cheminé dans les ganglions. On savait depuis le début que j’avais des ganglions attaqués, mais pas autant. La chaîne ganglionnaire retirée compte 17 ganglions et, de ce nombre, les 14 premiers étaient malades. Ça fait beaucoup.



Mon oncologue m’apprend donc qu’après les 25 séances de radiothérapie, je vais devoir recommencer un traitement de chimiothérapie pour six mois. Je suis sous le choc! Elle essaie de me rassurer en me disant que ce traitement est administré par voie orale et que, généralement, les gens le tolèrent très bien. Que ce traitement est offert dans un but préventif. Que je suis jeune, que j’ai eu un cancer évasif et que mes risques de récidive sont assez élevés. Mais moi, je prends très mal cette nouvelle. J’en pleure pendant plusieurs jours. J’ai tellement souffert en chimiothérapie et je ne veux tellement pas revivre ça...



Quelques jours plus tard, je reprends du poil de la bête. Je me sens de mieux en mieux. Mes plaies guérissent bien. Je retrouve rapidement de l’énergie. Et le moral s’améliore.

Photo courtoisie

Deux mois après ma chirurgie, je commence donc mes traitements de radiothérapie. Vingt-cinq traitements, une fois par jour, tous les jours sauf le week-end. Une nouvelle routine. Pour simplifier cette routine, je décide de louer un appartement en ville, non loin de l’endroit où je reçois mes traitements. J’ai très hâte d’y habiter, car ce logement appartient à une bonne amie à moi. Elle habite au rez-de-chaussée. Moi, j’ai loué l’étage, et le dernier étage du triplex appartient à une autre de mes bonnes amies. Ça va être la fête!



Revenir habiter en ville m’excitait beaucoup. J’y avais vécu plusieurs années avant de rencontrer David. Je n’en ai que de bons souvenirs. J’ai donc vécu dans cet appartement tout le mois de mai. Ce fut un mois magnifique. Presque tous les jours, je voyais des amis. J’allais voir mes collègues de chez Simons et je découvrais de nouvelles adresses où manger et magasiner. Marcher quotidiennement autour de la rivière Saint-Charles fut une de mes activités préférées.



La radiothérapie en soi était, pour moi, beaucoup plus facile à tolérer que la chimio. Un peu de fatigue, un peu de rougeurs sur la peau, mais rien de difficile. Au contraire, cette thérapie m’a fait beaucoup de bien. Puisque je recevais mes traitements tous les jours et à la même heure, je revoyais les mêmes personnes dans la salle d’attente.



Ça m’a permis de faire de merveilleuses rencontres. Je pense entre autres à un couple extraordinaire des Îles-de-la-Madeleine. Des gens souriants, malgré la maladie de monsieur. Ils ont fait rire la salle d’attente des centaines de fois. Je pense aussi à la petite Marguerite. Quatorze ans, je crois. Pas un seul poil sur la tête, au début. Une jeune fille aux yeux pétillants, au visage magnifique et lumineux. Elle m’a beaucoup inspirée. Elle porte le même prénom que ma grand-mère. J’y vois un signe positif. Jusqu’à mes 19 ans environ, j’étais très proche de ma grand-mère. Elle est décédée trop rapidement, mais je la sens tout près de moi assez régulièrement. Jamais je n’ai vu de la misère, de la peine, chez les gens de cette salle d’attente. Une magnifique épreuve, je vous dirais. Encore là, les techniciens et le personnel étaient incroyables. Le monde est tellement « smatte »!



Fin des traitements de radiothérapie, je retourne à la maison. La ville me manque. Mais je suis bien à la maison. Par contre, une fatigue assez intense s’est emparée de mon corps. Normal, après la radio, qu’on me dit. Mais mon moral est aussi très fatigué.

Photo courtoisie

Je me sens seule. La présence quotidienne des amis en ville me manque. Je ne peux pas continuer ainsi... Je décide donc de m’inscrire au service de kinésiologie du Centre des maladies du sein. Un service auquel j’ai droit pendant un an. C’est prouvé, bouger et s’entraîner augmente l’énergie, diminue les effets secondaires de la chimio, diminue les risques de récidive du cancer et améliore la santé mentale. Donc, deux fois par semaine, je m’entraîne avec un groupe de femmes, elles aussi survivantes du cancer du sein. Toutes à différents stades de traitement. Elles sont magnifiques. Je me suis offert un cadeau en m’inscrivant à cette activité. Catherine, la kinésiologue, est une perle. Je prends donc soin à la fois de ma santé physique et de ma santé mentale.



Comme prévu, deux semaines après ma radiothérapie, j’entreprends un nouveau traitement de chimiothérapie. Un traitement quotidien qui durera six mois. Quatre pilules à prendre, deux fois par jour. Ce traitement se nomme XELODA. Le premier jour, j’étais tellement anxieuse à l’idée de prendre ces pilules. J’avais tellement peur des effets secondaires. Eh bien! Vous savez quoi? Ça fait maintenant trois mois que je suis le traitement et, Dieu merci, les effets secondaires ne sont pas aussi graves que je l’appréhendais. Je les tolère très bien.



Aujourd’hui, je profite de mes journées. Je prends soin de moi. Je fais des activités qui me plaisent. Ce n’est pas toujours facile. J’ai de bonnes et de moins bonnes journées. Ça serait vous mentir que de vous dire que je ne crains pas une récidive. J’y pense chaque jour. Toute douleur physique me stresse. Cette anxiété va sûrement me suivre toute ma vie. J’ai moins d’endurance, à cause du traitement. Souvent, les lendemains d’activité, j’écope et je suis fatiguée pour toute la journée. Mais ce n’est pas grave.



La vie est tellement belle. Chaque jour est différent. J’ai appris à lâcher prise et à vivre le moment présent. Demain est un autre jour. Je m’épate moi-même...