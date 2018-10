Mon enfance gâchée par une secte

Mes parents, qui ont vécu le début de leur vie d’adulte dans les années 1970, ont imposé à leurs trois enfants, dont moi, de faire partie de la même secte qu’eux. Il m’a fallu devenir adulte moi-même pour me rendre compte des méfaits sur mon équilibre de leur folie religieuse. J’ai quitté cette pratique religieuse dans la fin de ma vingtaine, mais on dirait qu’avec régularité des pensées morbides reviennent polluer mon existence. J’aimerais tellement me débarrasser à jamais de toutes ces idées folles qui reviennent encore me hanter, alors que mes parents sont décédés et que je reste convaincu d’avoir posé le bon geste en fuyant la secte.