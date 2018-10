Monsieur Mono ne s’en va plus nulle part

Éric Goulet aura attendu dix ans depuis la sortie de son deuxième album avec le projet Monsieur Mono. Mais le voilà de retour avec un nouvel opus, Le grand nulle part, qui a été inspiré par une rupture difficile. Le Journal s’est entretenu avec le musicien qui est aussi le leader du groupe rock Les Chiens.

Il a fallu attendre dix ans pour la sortie d’un nouvel album de Monsieur Mono. Après le deuxième disque, en 2008, pensais-tu en avoir fini avec ce projet ?

« Je n’ai jamais pensé que ça ne reviendrait jamais. Ce que j’aimais dans ce projet-là, c’est le côté un peu folk intimiste. J’ai longtemps caressé l’idée de faire un disque de Monsieur Mono qui serait juste au piano. Puis je me suis dit que ce serait bien de chanter les mots de quelqu’un d’autre. Finalement, la réalité de la vie m’a rattrapé et je me suis mis moi-même à écrire plein de chansons en dedans de deux semaines. »

Quel événement a déclenché cette inspiration ?

« J’ai vécu une grosse séparation. Ce n’était pas de tout repos. Là, c’est correct, mais ça m’a beaucoup inspiré. J’ai la chance de pouvoir recycler ces moments-là moins glorieux pour en faire quelque chose de créatif. C’est la seule façon que je connaisse de m’en sortir. Je n’ai pas besoin d’aller voir un psy ! (rires) »

Le titre de l’album, Le grand nulle part, fait-il référence à cette rupture ?

« Absolument. Toutes les chansons sont quand même inspirées par l’expérience. Le grand nulle part, je trouvais que c’était une belle façon de décrire l’état dans lequel on se trouve dans ce temps-là. Tu ne sais pas trop où tu t’en vas, tu te remets en question. »

Est-ce que cet état d’esprit était différent de celui des deux disques précédents de Monsieur Mono ?

« En fait, je me suis retrouvé un peu dans le même état d’esprit que pour le premier. C’est un peu ça qui avait fait naître le projet, une autre grosse peine d’amour. À ce moment-là, les chansons devaient être pour Les Chiens. Mais les gars du band, me connaissant et connaissant l’histoire, étaient plus ou moins à l’aise de faire ces tounes-là. J’étais pris avec cette cuvée de chansons là sans trop savoir quoi faire avec elles. Ce sont d’autres amis qui m’ont convaincu de les sortir. Comme je n’étais pas à l’aise de le faire sous mon propre nom, c’est là qu’est venue l’idée du pseudonyme. »

Comment penses-tu que ce nouvel album sera reçu ?

« J’en ai aucune idée ! Au début du projet [avec Pleurer la mer morte, en 2005], j’étais vraiment réticent, car je me disais que les chansons étaient trop déprimantes et que les gens ne voudraient rien savoir de ça. Finalement, ç’a été l’album qui a suscité le plus de réactions et qui s’est le plus vendu. Je me suis rendu compte qu’il y a un besoin pour ce genre d’album là. »

À quoi ressembleront les spectacles de ta prochaine tournée ?

« Je travaille avec Michel Faubert à la mise en scène. Il a pigé dans les trois albums de Monsieur Mono et aussi des chansons avec Les Chiens qu’on joue moins souvent. Pour les deux concerts de lancement, au Petit Outremont, ce sera la totale avec un quatuor à cordes et Salomé Leclerc à la batterie. Pour les autres spectacles, je risque d’être seul au piano. »

Le nouvel album de Monsieur Mono, Le grand nulle part, est présentement sur le marché. Des spectacles auront lieu au Petit Outremont, les 30 novembre et 1er décembre.

Pour plus d’infos : facebook.com/monsieurmono.