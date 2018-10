Nos jeunes et la drogue

Je viens de lire votre réponse à celle dont la lettre était titrée « Message aux jeunes de mon pays ». Vous lui répondez qu’effectivement il n’est pas bon de mêler drogue et médicaments. Pourquoi ne pas lui avoir tout simplement dit que le seul fait de consommer de la drogue ce n’est pas une bonne chose, à l’égal de fumer la cigarette ou de boire de l’alcool ?

Ce n’est pas la première fois que vous écrivez ce genre de chose. Je soupçonne que vous vous êtes droguée dans le passé, ou même que vous vous droguez présentement et que vous n’osez pas l’avouer parce que vous êtes incapable de regarder votre réalité en face. Car il est clair que se droguer est une mauvaise chose. Et ce que je dis n’a rien de moralisateur. C’est simplement la vérité !

Avouez donc que la drogue, c’est de la merde, de la cochonnerie, une béquille, et que la personne qui en prend est autodestructrice. J’apprécierais que vous soyez honnête avec vos lecteurs. Je ne prends pas de drogue et je suis très heureuse parce que j’ai toute ma tête et que je prends soin de moi. Le premier ministre Trudeau n’a pas toute sa tête. Il n’est pas un bon chef, parce qu’il est immature selon moi de légaliser cette cochonnerie de cannabis.

Cette légalisation me rend malade. On n’a pas besoin de ça pour fonctionner normalement dans la vie. Les légumes et les fruits sont nécessaires à la survie, mais pas ça ! Avec ça, l’être humain se détruit par lui-même, et il est trop idiot pour s’en rendre compte. Quoi penser d’un gouvernement qui vote une telle légalisation, sinon qu’il est aussi incompétent que son chef ? Ne trouvez-vous pas ça terrible pour le peuple canadien ?

