Paul Kariya parmi les immortels

Les Ducks d'Anaheim ont retiré le chandail de l’attaquant Paul Kariya, dimanche soir, en marge de la rencontre face aux Sabres de Buffalo.

L’ancien capitaine des Mighty Ducks a marqué l’imaginaire des partisans californiens par sa fougue et ses magnifiques buts. Entouré d’anciens coéquipiers, Kariya a tenu à les remercier.

«Je n’aurais pas pu demander d’avoir des meilleurs coéquipiers et je n’aurais pas pu avoir un meilleur groupe d’amis, a-t-il dit dans son discours. J’ai été vraiment chanceux de commencer ma carrière dans une organisation qui m’a donné la chance d’avoir un grand rôle dès le début et d’être un leader si tôt dans ma carrière.»

Kariya a d’ailleurs été le premier choix de la formation au repêchage de la Ligue nationale de hockey en 1993, étant sélectionné quatrième au total. Il a disputé 606 parties avec l’équipe, marquant 300 buts et cumulant 669 points, entre 1994 et 2003, ce qui le classe au quatrième rang de l'histoire des Ducks.

Selanne se souvient

Teemu Selanne, dont le numéro 8 est hissé dans les hauteurs du Honda Center, s’est rappelé de son incroyable chimie avec l’homme de l’heure.

«Après presque chaque match, je me demandais pourquoi cette chimie était si spéciale, a-t-il révélé au site internet The Athletic. Nous étions vraiment en mesure de lire dans les pensées l’un de l’autre. Nous voulions tout faire à haute vitesse et avec un bon rythme. Nous pensions le hockey de la même façon. Le hockey avec lui, c’était tellement facile.»

Le numéro 27 de Scott Niedermayer sera le prochain à être immortalisé après ceux de Kariya et de Selanne. L'ancien défenseur étoile a conclu sa brillante carrière avec cinq campagnes au sein de l’organisation. Il a amassé 264 points, dont 60 filets, en 371 parties.

Niedermayer sera par ailleurs le huitième joueur de l’histoire de la LNH à recevoir cet honneur de deux équipes différentes, lui qui a déjà été honoré par les Devils du New Jersey. Les Québécois Raymond Bourque et Patrick Roy font notamment partie de ce groupe.