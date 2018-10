Photos souvenirs: Patrice Godin

Formation théâtre

Photo d'archives, Pablo Durant

Il y a 20 ans, en 1998, le comédien de 30 ans, sorti de l’École nationale de Théâtre du Canada cinq ans plus tôt, était dirigé sur scène par le metteur en scène Serge Denoncourt, alors qu’il défendait le premier rôle d’Ambroise dans la pièce Le Chemin des Passes-Dangereuses.

Télé, scène, cinéma

Photo d'archives, Alfred Lanctot

Patrice Godin en 1999, alors qu’il jouait dans la pièce Les papillons de nuit et au cinéma dans le film Full Blast. Depuis quelques années il était aussi de la distribution de séries télé dont Le Sorcier, Les héritiers Duval et Ces enfants d’ailleurs.

La vie, la vie

Photo d'archives, Radio-Canada

Avec Macha Limonchik, à l’époque de La vie, la vie, de Stéphane Bourguignon au début des années 2000, formidable série qui racontait la vie amoureuse et professionnelle de cinq trentenaires. Patrice Godin y jouait le rôle de Théo.

Le médecin

Photo d'archives, TVA

Dans le téléroman Emma diffusé de 2001 à 2004 à TVA, le comédien campait le rôle d’un pédiatre aux côtés d’Élise Guilbault (et Roxan Bourdelais). On lui confiera un autre rôle marquant de médecin dans la série Destinées quelques années plus tard.

Le beau Nino

Photo d'archives, Andre Viau

En entrevue à l’hiver 2002. Il était alors de la tournée de la pièce Mambo Italiano de Steve Galluccio, traduite par Michel Tremblay et créée chez Duceppe. Patrice interprétait le rôle du beau comptable Nino amoureux d’Angelo (Michel Poirier) créant le drame dans la famille italo-montréalaise.

► Patrice Godin se glisse dans la peau de l’inquiétant enquêteur aux homicides Yanick Dubeau dans la populaire série de Luc Dionne, District 31, en semaine du lundi au jeudi, 19 h, à Radio-Canada.

► On retrouve le comédien dans Blue Moon, autre série de Luc Dionne, dans la peau de Bob Ryan, le bras droit et protecteur de Justine Laurier (Karine Vanasse). Les mercredis 21 h à TVA.

► Il est aussi de la distribution de la série Ruptures à Radio-Canada.

► Patrice Godin est également auteur, il a récemment lancé son troisième livre, un roman intitulé Sauvage, baby, chez Libre Expression, l’histoire d’un ancien soldat des Forces spéciales et d’Alexia, une femme trans, deux personnages blessés qui se rencontrent. Il a aussi signé les livres Territoires inconnus et Boxer la nuit.

► Patrice Godin est un grand sportif, passionné de course à pied et marathons.