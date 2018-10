Populaire «tailgate» malgré le froid

Il fallait se vêtir chaudement, mais le dernier tailgate de la saison régulière du Rouge et Or football n’avait rien à envier aux précédents rassemblements alors qu’un millier de personnes se sont réunies pour festoyer dans le stationnement du stade TELUS, dimanche.

Musique, bonne bouffe et bonne humeur étaient encore une fois au rendez-vous pour l’avant-match qui précédait la rencontre entre l’équipe de Québec et le Vert et Or de Sherbrooke.

Photo Didier Debusschère

« Les tailgates, c’est toujours le fun, peu importe où on est dans la saison. Dans notre cas, c’est une activité de compagnie. On vient ici pour avoir du plaisir. On est à cent kilomètres d’ici et on réussit à avoir un groupe de 80 personnes », raconte Larry Doyon, de l’entreprise beauceronne Rocky Mountain.

Un peu plus loin, le porc effiloché, les hot-dogs et les côtes levées étaient au menu dans le groupe d’Éric Savard, de Québec. Les amis avaient même installé un écran de télévision pour regarder les matchs de la NFL, histoire de se mettre dans le bain.

Vers la Coupe Vanier

Alors que leur équipe trône au sommet du classement régional, et même si les séries éliminatoires n’ont pas encore débuté, tous les partisans du Rouge et Or sont déjà convaincus que leurs héros se batailleront pour la coupe Vanier à la fin novembre.

Photo Didier Debusschère

« C’est sûr qu’ils vont être là », prédit Roger Roy, un habitué des tailgates depuis plus de dix ans.

« Ça va vraiment bien cette saison, alors on y croit », lance aussi Jocelyn Trottier, qui portait d’ailleurs une tuque à l’effigie de la coupe Vanier de 2010, remportée par le Rouge et Or.