«Révolution»: un ballottage déchirant

Le ballottage de l’émission «Révolution», dimanche soir, restera comme un moment déchirant, autant pour les danseurs que les maîtres et les téléspectateurs. À la fin des auditions, les maîtres se sont rendus, pour la première fois, dans la salle des danseurs afin d'annoncer les noms des six artistes qui auraient une seconde chance de montrer leur talent sur scène.

Dès la première prestation de 45 secondes, on a pu constater que le ballottage était une bonne idée, car les danseurs avaient la rage de se battre pour obtenir leur place. Ils ont donné l’impression d’avoir énormément évolué et d’être beaucoup plus prêts. Les maîtres ont d’ailleurs été époustouflés par le niveau des performances proposées.

À la fin des six prestations, ils ont choisi de garder le duo B-Twins, les frères jumeaux qui ont réalisé une très belle révolution et qui avaient suivi le conseil de ne pas s’habiller de façon identique, Shanie et Raphaël, qui ont eu l’audace de revenir avec une nouvelle chorégraphie tous deux perchés tous sur des talons hauts, et le duo The Frienzz, qui a tout donné durant son énergique numéro de hip-hop.

On regrette toutefois que les maîtres n’aient pas recruté le jeune Justin, 15 ans, qui a livré un solo contemporain tout en sensibilité et en émotion, avec une parfaite exécution. Il méritait pleinement sa place dans l’émission.

Fin des auditions

L'émission dominicale a débuté avec la fin des auditions régulières. Au lieu du duo prévu, sa partenaire s’étant blessée deux semaines auparavant, Yoherlandy a décidé de poursuivre seul. Il a présenté un solo contemporain d’une qualité inégalable. Les maîtres ont été unanimes pour souligner son talent et Lydia, qui a déjà dansé avec lui, a avoué: «Tu es le meilleur partenaire que j’ai eu de ma vie. Ça me touche énormément de te voir si bien danser en solo.»

Steve et Maryse, qui font des compétitions à travers le monde, ont proposé un numéro de samba aussi énergique et puissant que parfait techniquement.

Dead Angle Crew, qui regroupe quatre Montréalais de 25 à 33 ans, s’est inspiré du film «La matrice» pour son numéro de hip-hop étonnant, avec une révolution spectaculaire. «Vous êtes des danseurs de 100 000 $», s’est exclamé Jean-Marc Généreux.

Les huit ados du groupe Krankyd ont aussi impressionnés les juges. Et même si leur performance comportait de nombreuses erreurs, les maîtres les ont laissés passer à la prochaine étape.

Derniers en audition avant le ballottage, Jean-Philippe et Laurence ont été magnifiques, offrant une démonstration de danse sportive irréprochable.

Dès la semaine prochaine, les danseurs seront jumelés en paire par les maîtres afin de créer des face-à-face.

Les danseurs retenus aux auditions

Yoherlandy Tejeiro Garcia, 27 ans, Montréal

Steve et Maryse, 28 et 25 ans, Montréal et Brossard

Dead Angle Crew, de 25 à 33 ans, Montréal

Krankyd, 14 à 18 ans, Rive-Nord

Jean-Philippe et Laurence, 32 ans, Montréal

Les danseurs repêchés au ballottage