Sauvé par l’intervention rapide de ses entraîneurs

Un miraculé ne gardera aucune séquelle d’un grave AVC survenu en plein cours de boxe à l’Empire Académie de Québec. C’est la réaction rapide de son coach, un infirmier de profession, de l’entraîneur François Duguay et du boxeur professionnel Sébastien Bouchard qui a permis de le sauver.

Patrick Hallé n’a presque aucun souvenir de son cours de boxe du 14 août, son deuxième à peine à l’Empire Académie.

Au tout début de la séance d’entraînement, alors qu’il faisait de la corde à sauter, l’homme de 48 ans s’est mis à tituber.

C’est son entraîneur Kevin Bourdages qui l’a rattrapé avant qu’il ne tombe tête première sur le béton.

« J’ai tout de suite compris que c’était un AVC (accident vasculaire cérébral) », raconte le coach, infirmier à l’urgence de profession.

« Tous les signes étaient là. Il était incapable de sourire, de parler, de lever ses bras. Ses pupilles étaient dilatées et il bavait », se souvient avec stupeur M. Bourdages.

Tout s’est alors mis à débouler très vite pour l’apprenti boxeur. Entouré de plusieurs personnes, il ne comprenait pas trop ce qui lui arrivait.

« Tout ce que je me rappelle, c’est que j’essayais de lever mon bras droit et que rien ne bougeait. J’ai réalisé que mes quatre membres étaient paralysés », raconte M. Hallé.

Comme un boxeur mis K.O.

« Il était comme un boxeur qui vient de se faire mettre K.O. et qui prend le compte. Il essayait de se relever, et c’est un solide gaillard, mais fallait qu’on le garde au sol », se rappelle François Duguay, qui n’avait jamais vécu une situation du genre au cours de sa carrière, pendant laquelle il a côtoyé des boxeurs comme Lucian Bute, Éric Lucas et Jean Pascal.

Malgré la gravité de l’événement, l’intervention s’est très bien déroulée.

Kevin Bourdages, qui en a vu d’autres durant sa carrière à l’urgence, estime que leur calme a probablement évité de lourdes séquelles au client.

« On a rapidement compris et on a appelé l’ambulance. On a réussi à le faire arriver à l’hôpital dans ce qu’on appelle la “golden hour”, l’heure critique où on peut pratiquer une thrombolyse pour enlever le caillot.»

« Une équipe de réanimation à l’hôpital n’aurait pas pu faire mieux », se félicite M. Bourdages.

Peur d’y rester

Le Journal a rencontré Patrick Hallé et ses entraîneurs alors qu’il remettait les pieds pour la première fois dans le gym où sa vie a bien failli basculer à jamais.

L’émotion était palpable.

« Il est béni, c’est tout simplement un miracle qu’il revienne ici sur ses deux jambes, à peine deux semaines plus tard », laisse tomber Kevin Bourdages.

Même s’il ne garde que très peu de souvenirs de l’incident, Patrick Hallé en tire tout de même des leçons, lui qui a eu peur d’y laisser sa peau.

« Je me considère chanceux parce que des histoires d’horreur de gens qui restent paralysés ou qui doivent être gavés, on en entend.»

« Le mardi soir, rendu à 22 h, branché de partout sur les machines, je pensais que j’allais mourir », confie-t-il, ajoutant qu’il compte rapidement reprendre l’entraînement.

« C’était le début de mon deuxième cours. Je n’ai même pas eu la chance d’essayer mes gants ! Ce sera à moi de faire attention. Je ne serai peut-être pas champion du monde, mais je vais retrouver la forme », assure-t-il.

Des leçons tirées de l’incident

La mésaventure de Patrick Hallé a bien fait réfléchir les responsables de l’Empire Académie, qui se sont déjà engagés dans une révision de leurs procédures pour assurer la sécurité de la clientèle. Le club de boxe sera d’ailleurs équipé d’un défibrillateur prochainement.

À la suite de l’accident vasculaire cérébral (AVC) subi par leur client, les entraîneurs du club ont choisi de revoir certains éléments de leur fonctionnement. « On avait vu bien des affaires, mais ça, jamais. Des épaules disloquées, des nez cassés, on connaît, mais un AVC, c’est gros », raconte le boxeur professionnel Sébastien Bouchard, qui arpente les gyms de boxe depuis des années.

Même si toute l’équipe a gardé son calme durant l’intervention, l’expérience fait réfléchir. « On est restés calmes parce qu’on est habitués d’être à l’affût du moindre signe de malaise. On travaille quand même avec des gars qui se tapent sur le coco. Mais ça fait comprendre qu’il faut être prêt à tout », ajoute l’entraîneur François Duguay.

Deux semaines à peine après l’incident, Kevin Bourdages planche déjà sur un nouveau formulaire d’inscription, beaucoup plus complet. « M. Hallé en était à son deuxième cours avec nous. Quand il est tombé, on avait juste son nom et son numéro de téléphone », explique l’entraîneur, infirmier de profession.

« On prépare donc un formulaire qui va assez loin dans les antécédents médicaux. Si la personne est cardiaque, épileptique, diabétique, etc. Ce sont des choses qu’on doit savoir. »

Don de défibrillateur

De plus, un généreux donateur mis au parfum de l’histoire a accepté d’offrir un défibrillateur cardiaque au centre d’entraînement. Le frère de cet ancien client du club a récemment fait un AVC lui aussi, mais n’a pas eu la chance de M. Hallé.

« C’est un bon ami de François (Duguay) et il a gardé de lourdes séquelles. Il ne peut plus très bien parler et il doit être gavé. Ça nous a tous touchés, et voyant ce qui était arrivé à notre client, son frère a choisi de poser ce geste. Ça va nous permettre d’être encore plus prêts à tout », souligne Kevin Bourdages, qui souhaite que la majorité des employés de l’Empire Académie soient formés pour des interventions du genre.