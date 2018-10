Semaine historique

Rémi Nadeau

L’assermentation des élus caquistes et celle du premier conseil des ministres de François Legault ont constitué des moments historiques à l’Assemblée nationale.

Pour la première fois depuis l’Union nationale de 1968, ce n’est ni un gouvernement libéral ni un gouvernement péquiste qui a été formé, mais celui d’une troisième voie. Lors de deux semaines de travaux parlementaires à compter du 27 novembre, il devrait marquer le pas en concrétisant des mesures de réduction du fardeau fiscal des Québécois.

Si l’assermentation des libéraux qui forment maintenant l’opposition officielle devait être l’occasion de jauger la popularité des candidats au leadership, André Fortin a semblé avoir une longueur d’avance. Le jeune ex-ministre a été acclamé comme une vedette pop.

Serment privé

Québec solidaire s’est démarqué avec une prestation de serment à la Reine en privé. Quant à l’assermentation des 10 élus péquistes, elle revêtait un caractère moins festif.

Autrefois, les membres du PQ scandaient « on veut un pays ». Maintenant, ils en sont réduits à crier « on veut être reconnu ».

François Legault, CAQ

Photo Simon Clark

Tout n’est pas parfait. Pourquoi vouloir maintenir à tout prix le crucifix à l’Assemblée nationale tout en se préparant à interdire le port des signes religieux pour les personnes en autorité, au nom de la nécessaire laïcité de l’État ? Mais, dans ses discours, le nouveau premier ministre s’est montré rassembleur, humble, sans chercher les effets de toge grandiloquents. Il a demandé à ses élus de rester « proche du monde » et de gouverner avec humanisme. Élégante entrée, en douceur et en toute simplicité...

Jean-François Lisée, PQ

Photo d'archives, Agence QMI

L’ex-chef a connu une très dure défaite. Du type dont on peut se remettre difficilement. Le témoignage de Gilles Duceppe après l’effondrement du Bloc québécois, dans la touchante série Fièvre politique, permettait de saisir l’ampleur du choc que subissent ces êtres humains meurtris. Mais Jean-François Lisée tenait à applaudir les 10 députés péquistes qui ont été élus, lors de leur assermentation, vendredi. Avec classe, il a salué les journalistes, sans s’épancher sur les raisons de son revers, laissant toute la place à l’équipe du chef intérimaire, Pascal Bérubé. Salut, Monsieur Lisée...

Claire Samson, CAQ

Photo Simon Clark

François Legault ne pouvait plaire à tous ses 74 députés en formant son conseil des ministres, et il est normal que certains exclus soient déçus. Mais le comportement de la députée d’Iberville, jeudi, ne l’a pas honorée. Elle est restée assise et n’a pas applaudi lors de l’ovation au chef de son équipe. Puis, après quelques minutes, elle a quitté le Salon rouge en pleine cérémonie d’assermentation de ses collègues, pour rentrer dans son comté.

Prudence de mise

Sarah Bélisle

OTTAWA | Ça y est. Le cannabis est légal. Et la planète n’a pas arrêté de tourner pour autant.

Alors que la légalisation s’est somme toute bien déroulée, les élus libéraux se sont gardés de crier victoire sur la colline. Même s’il s’agit d’une de leurs promesses phares. Ils se sont montrés sobres, répétant leurs mises en garde et surtout qu’eux-mêmes ne comptaient pas griller un joint de sitôt.

C’est qu’ils ont encore beaucoup de travail à faire avant que la mise en œuvre de la légalisation soit terminée. À un an de la prochaine élection, les libéraux jouent gros.

La barre haute

Ils ont d’ailleurs eux-mêmes mis la barre haute cette semaine. D’un côté, une ministre a indiqué que la chute du taux de consommation du cannabis chez les jeunes serait la mesure du succès de la légalisation, à son avis.

Un autre a affirmé que ce serait un déplacement de 50 % des profits du marché illicite de cannabis vers le marché légal.

Les conservateurs, eux, ont préféré ne pas miser sur le cannabis pour attaquer le gouvernement en Chambre.

Ralph Goodale, ministre

Photo Matthew Usherwood, Agence QMI

Le matin même de l’entrée en vigueur de la légalisation du cannabis, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a annoncé en grande pompe que les Canadiens traînant un casier judiciaire pour possession simple pourraient obtenir un pardon. Même que les frais et les délais seront abolis. Le hic, c’est que le projet de loi pour ce faire n’est pas prêt. Et ce, même si le gouvernement travaille sur la légalisation depuis maintenant trois ans.

Pierre Nantel, NPD

Photo d'archives, Agence QMI

Le député néo-démocrate ne lâche pas le morceau sur les géants du Web en Chambre, reprochant au gouvernement de ne rien faire pour leur faire payer leur juste part. Il n’a pas manqué de souligner que les autres pays du G7 les encadrent mieux. « Pendant ce temps là, tout est “chill” au Canada pour Netflix, Google. Pas d’impôts, pas de taxes, pas de quotas », a-t-il dit. L’élu, qui n’en est pas à sa première intervention colorée, a conclu en lançant : « Comme le dirait M. Charlebois au ministre du Patrimoine : “Entre deux joints, tu pourrais faire quelque chose !” »

Catherine McKenna, ministre

Photo d'archives, AFP

La ministre de l’Environnement a annoncé jeudi qu’Ottawa bannit l’usage et la vente d’amiante en raison des risques de cancer. Sauf pour les entreprises exploitant les résidus des mines d’amiante, dont plusieurs sont au Québec. Nombreux sont ceux qui ont critiqué cette exemption. Mais voilà que, 24 heures plus tard, Ottawa octroie 12 M$ en fonds publics à une entreprise qui, justement, exploite les résidus miniers près d’Asbestos. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le gouvernement est parfois bien difficile à suivre.