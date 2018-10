Tournée royale: Meghan Markle allège son horaire pour se reposer

Meghan Markle, qui attend un enfant pour le printemps avec le prince Harry, va lever un peu le pied sur ses engagements avant de poursuivre la tournée royale dans le Pacifique aux îles Fidji, Tonga et en Nouvelle-Zélande, a annoncé dimanche le palais de Kensington.

Depuis leur arrivée en Australie lundi, le programme du prince Harry et de l'ancienne vedette de la série Suits est ultra chargé, entre visites à Sydney, Melbourne et Dubbo, dans l'arrière-pays, et l'inauguration des Invictus Games pour les invalides et blessés de guerre.

«Après un programme bien rempli, le duc et la duchesse ont décidé d'alléger légèrement l'agenda de la duchesse pendant les deux prochains jours, avant la dernière semaine et demie de leur tournée», a dit le palais dans un communiqué.

Peu après leur arrivée dans l'île-continent, le palais avait annoncé que Harry, 34 ans, et Meghan, 37 ans, attendaient un bébé pour le printemps 2019.

Alors que l'inauguration des Invictus Games avait dû être repoussée samedi soir du fait d'un orage, la duchesse de Sussex n'a pas participé à une remise de médailles à des cyclistes dimanche.

«Elle se repose à la maison», a répondu selon la chaine publique ABC le prince Harry à un spectateur qui lui demandait où était son épouse. «Être enceinte, cela fatigue».

Meghan a en revanche rejoint son mari pour un déjeuner avec le premier ministre Scott Morrison avant d'assister à une épreuve de voile dans la baie de Sydney.

Lundi, le couple royal se rendra dans l'île Fraser, île du Queensland inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais l'ancienne actrice ne prendra pas part au programme prévu.

La tournée royale prendra fin le 31 octobre en Nouvelle-Zélande.