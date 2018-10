Un gros point en banque pour les Sags

SAGUENAY | Le défi était de taille, mais les Saguenéens de Chicoutimi ont réussi à se sauver avec un point s’inclinant par la marque de 4-3 en fusillade face aux Huskies de Rouyn-Noranda, dimanche après-midi au Centre Georges-Vézina.

Le défi était de taille pour les Saguenéens puisque les Huskies détenaient le premier rang du classement général de la LHJMQ.

«Pendant les deux premières périodes, on a essayé de limiter les dégâts. En troisième, on n’avait rien à perdre. On a tourné la page et on a foncé tête première. J’aurais bien aimé qu’on le fasse pendant les trois périodes, mais ça fait partie du processus mental d’une jeune équipe», a analysé l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean.

Le meilleur buteur de la meute, Patrick Hrehorcak, a ajouté un filet à sa fiche en fin de première période lorsqu’il a profité d’un disque libre devant le gardien Zachary Bouthillier.

Par la suite, l’homme masqué des Sags a fait du très bon boulot devant sa cage. À mi-chemin dans le match, il totalisait déjà 16 arrêts. L’espoir des Maples Leafs de Toronto a cependant été surpris en toute fin de deuxième période quand Félix Bibeau a marqué du coin de la patinoire pour aider les siens à retraiter au vestiaire avec une avance de 2-0.

Réplique immédiate

La bande à Yanick Jean n’a toutefois pas baissé les bras. Bien posté à la droite de Samuel Harvey, la recrue Christophe Farmer a réduit l’écart à un but alors que le troisième vingt venait à peine d’être amorcé.

La porte s’est ensuite ouverte pour les Saguenéens qui ont vu Jakub Lauko se diriger vers le cachot. Le défenseur Morgan Nauss s’est alors assuré de faire payer son adversaire en ramenant les deux équipes à la case départ à l’aide d’un bon lancer du point d’appui.

Ce but égalisateur a donné des ailes aux favoris de la foule qui ont de nouveau profité d’une attaque massive pour faire mal aux Huskies. Cette fois-ci, c’était au tour de Vladislav Kotkov de toucher la cible. Les trois buts des Saguenéens ont été marqués en 3 min 39 sec exactement.

Sauf que les visiteurs n’avaient pas dit leur dernier mot. Alors qu’il restait un peu moins de cinq minutes à la rencontre, Félix Bibeau a sauté sur un retour de lancer pour envoyer tout le monde en surtemps. Ce même Bibeau est revenu à la charge inscrivant le seul but des tirs de barrage.

Les Chicoutimiens renoueront avec l’action vendredi soir alors qu’ils recevront la visite du Drakkar de Baie-Comeau.