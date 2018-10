Un groupe montréalais se fait voler 30 000 $ d’instruments

Le groupe Montréalais Anemone demande l’aide du public après s’être fait dérober plus de 30 000 $ d’instruments durant sa tournée aux États-Unis la semaine dernière.

Pendant la nuit de mercredi à jeudi, le groupe a perdu tout son équipement en revenant d’un concert dans la ville américaine de Portland. Sa camionnette a été vandalisée et complètement vidée.

«Nous étions sous le choc, atterrés. On a immédiatement appelé la police, ainsi que nos proches, pour essayer de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. C'était très triste», a expliqué au «24 Heures» Chloé Soldevila, la fondatrice d’Anemone.

Sans équipement, la formation musicale a été forcée d’annuler le reste de sa tournée aux États-Unis.

«Ils ont pris tous nos instruments (guitares, pédales, claviers, batterie, amplificateurs, etc.), des vêtements et toute notre marchandise, tous nos albums. Ce sont des instruments que nous avons depuis longtemps, chacun de nous, qui nous ont inspirés à travers les années», a précisé Mme Soldevila, qui évalue les pertes à au moins 30 000 $.

Anemone est un jeune projet musical dream-pop piloté par cinq musiciens. Son premier titre est apparu en juin 2017. Le groupe est inspiré, entre autres, par la pop rock des années 60, les mouvements hippies et le soleil de la Californie. Son premier album, intitulé «Baby Only You and I», a été lancé plus tôt cette année.

Sociofinancement

Les membres d’Anemone n’ont toutefois pas baissé les bras. Ils tenteront même de continuer leur toute première tournée en Europe qui commençait cette semaine et se terminera le 30 octobre prochain.

Pour y arriver, le groupe a lancé une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe. Au moment d’écrire ces lignes dimanche en fin d’après-midi, plus de 14 500 $ avaient été récoltés sur un objectif de 27 000 $.

«C'est incroyable! Le support de la communauté est immense. On n’en revient pas et on est vraiment touchés de la générosité des gens. Grâce aux donations, on est moins inquiets et ça fait beaucoup de bien. On est tellement reconnaissants. Au moment où c'est arrivé, on a cru qu'il faudrait tout arrêter», a indiqué Chloé Soldevila.

Selon cette dernière, une grande partie du support que le groupe a reçu jusqu’à maintenant vient de la ville et des habitants de Portland.

«De voir à quel point les gens autour de nous se sont mis ensemble pour nous aider, c'est une belle leçon de vie et ça nous donne une belle motivation de continuer à partager notre musique», s'est enthousiasmée la chanteuse et claviériste.