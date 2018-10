Un Québécois au générique de Vice

Patrice Vermette continue de faire son chemin à Hollywood. Après avoir été nommé aux Oscars pour les films Arrival et The Young Victoria, le Québécois a signé la direction artistique du drame politique Vice dans lequel l’acteur Christian Bale se glisse dans la peau de l’ancien vice-président des États-Unis, Dick Cheney.

Ce film très attendu réalisé par Adam McKay (Le casse du siècle) débarquera sur nos écrans le 25 décembre. Dévoilée il y a deux semaines, la bande-annonce du long métrage a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, notamment parce qu’on y découvre un Christian Bale méconnaissable qui a subi une transformation physique importante pour incarner Dick Cheney.

Photo courtoisie, Films Séville

Vice se penche sur la vie et la carrière politique de Cheney qui a été aux côtés de l’ancien président George W. Bush pendant ses deux mandats de 2001 à 2009.

« C’est un film qui va beaucoup faire jaser, indique le directeur artistique québécois Patrice Vermette qui enchaîne les contrats à Hollywood depuis qu’il a conçu la direction artistique de plusieurs films des cinéastes Denis Villeneuve (Arrival et Sicario) et Jean-Marc Vallée (C.R.A.Z.Y., The Young Victoria).

« C’est sûr que le clan Cheney sait qu’il y a ce film qui se prépare. Le film ne fera certainement pas que des heureux, mais tout ce qui est dit dans le film s’appuie sur un gros travail de recherche. Adam [McKay] a vraiment fait ses devoirs. »

60 ans de politique

Vice, qui met aussi en vedette Amy Adams et Steve Carell, a été tourné à Los Angeles à l’automne 2017. C’est Patrice Vermette qui, en tant que directeur artistique du film, avait le mandat de trouver les lieux de tournage et de superviser les différentes reconstitutions d’époques.

« On avait beaucoup d’époques à reconstituer parce que le film évoque 60 ans de politique américaine, relate-t-il. On a tourné des scènes qui doivent se dérouler à Londres, à Milan, en Afghanistan, en Irak, à Houston et à Oklahoma City. Il a fallu trouver tous ces décors-là à Los Angeles en studio. Ç’a été tout un défi. »

Sur le plateau de Vice, le Québécois dit avoir été impressionné par le travail de Christian Bale, un acteur qui aime se métamorphoser d’un film à l’autre : « Il est très exigeant envers lui-même, mais aussi envers les autres. Il s’implique tellement dans son rôle qu’il entraîne tous les gens autour de lui à se surpasser. Sa transformation physique est incroyable. »

Vermette a aussi retrouvé l’actrice Amy Adams qu’il avait déjà côtoyée pendant le tournage d’Arrival à Montréal : « Amy est super, lance-t-il. À la fin du tournage de Vice, elle est venue me voir pour me dire que j’avais fait partie de ses deux films préférés des dernières années. J’ai trouvé ça gentil de sa part. »