Un rejeté devenu une inspiration

Il n’est pas le plus glorifié et d’autres grosses pointures chez les receveurs attirent infiniment plus d’attention, mais Adam Thielen s’est sans contredit hissé parmi les meilleurs de sa profession. Pourtant, il a dû gravir les échelons en ne partant d’absolument rien. Le porte-couleurs des Vikings n’a rien volé de son étonnant succès.

Thielen fait aujourd’hui sensation dans la NFL en figurant au premier rang dans plusieurs catégories, dont les réceptions (58), les verges (712) et les premiers jeux (38). Dimanche dernier, il est devenu le deuxième receveur de l’histoire à amorcer une saison avec six matchs de suite de 100 verges ou plus.

Néanmoins, il suffit de demander à quiconque de dresser une appréciation personnelle des receveurs dans le circuit Goodell, et Thielen n’apparaîtra à peu près jamais dans le top 5 du classement.

Un laissé-pour-compte

Pas si étonnant, au fond, puisque Thielen campe à merveille le rôle de négligé depuis longtemps, même bien avant son arrivée dans la NFL par la plus petite porte qui soit.

Ce qui ajoute une touche encore plus grandiose dans l’accession de Thielen à son rêve, c’est qu’il a grandi au Minnesota comme irréductible des Vikings. Malgré une carrière locale intéressante, il n’a jamais pu séduire les grands programmes universitaires de la NCAA, si bien qu’il a choisi de poursuivre sa quête locale à l’université Minnesota State... sur la promesse d’une maigre bourse d’études de 500 $ !

En 2013, la NFL n’a évidemment pas daigné l’inviter au Combine, où les meilleurs espoirs sont rassemblés pour diverses évaluations. Les Vikings ont tout de même offert un essai à cette sensation de la place et, au terme du camp d’entraînement, ils lui ont dit de tracer sa voie via l’équipe de réserve.

Après avoir fait son nid sur l’alignement régulier la saison suivante, Thielen a mis trois ans à exploser, en 2016, avec 69 réceptions. Et encore là, plusieurs ont cru à un simple coup de chance.

Une grande aubaine

Les Vikings ont démontré leur foi en mars 2017 avec un contrat de quatre ans pour 20,3 millions et ils se tapent sur les cuisses aujourd’hui.

Sur le plan salarial, Thielen, avec sa moyenne annuelle de 4,81 millions, loge au 48e échelon chez les receveurs ! Devant lui, des receveurs respectables, mais de calibre nettement inférieur, comme Ryan Grant (Colts), Tavon Austin (Cowboys), Taylor Gabriel (Bears), Donte Moncrief (Jaguars) et Tyler Lockett (Seahawks), pour ne citer que ceux-là, ont touché un plus gros lot.

C’est simple, à l’heure actuelle, Adam Thielen est probablement la plus grande aubaine à travers la ligue en matière de production par rapport au salaire.

Il profite évidemment de la présence d’un autre excellent receveur au Minnesota en Stefon Diggs, mais cela ne diminue en rien ses accomplissements. Il s’est imposé plus que jamais cette saison comme la cible de prédilection de Kirk Cousins sur les jeux clés, comme en font foi ses 13 réceptions en situation de troisième essai, une autre catégorie qu’il domine.

La NFL a été maintes fois éclaboussée par des scandales impliquant des joueurs au comportement douteux qui font les manchettes pour les mauvaises raisons. Les histoires positives comme celle de Thielen méritent d’être saluées.

5 points à surveiller

Brees le conquérant

Si les Saints battent les Ravens, Drew Brees pourra se targuer d’avoir vaincu les 32 équipes de la NFL au fil de son illustre carrière. Le quart-arrière avait en effet battu les Saints, son équipe depuis 2006, lorsqu’il s’alignait avec les Chargers en 2004. À ce jour, seuls Peyton Manning et Brett Favre ont battu les 32 équipes. Chez les quarts actifs, Tom Brady, Aaron Rodgers et Ben Roethlisberger sont freinés à 31 puisqu’ils n’ont jamais changé d’équipe.

Un bon spectacle

Les cotes d’écoute de la NFL reviennent à la hausse et le spectacle plus que jamais axé sur l’offensive y est pour quelque chose. Déjà trois matchs cette saison ont opposé deux équipes qui ont marqué au moins 40 points, ce qui n’était pas arrivé dans une saison depuis 1986. Pas moins de 54 matchs ont été décidés par une seule possession, le plus haut total après six semaines depuis 1999.

Cousins face aux Jets

En acceptant le contrat de 84 millions pour trois ans des Vikings, le quart-arrière Kirk Cousins a laissé une meilleure offre sur la table (3 ans, 90 millions) de la part des Jets, sous prétexte que ses chances de remporter le Super Bowl étaient meilleures au Minnesota. Les Jets seront sans doute possédés dans le duel d’aujourd’hui afin de faire mal paraître Cousins. À l’inverse, ce dernier voudra aussi prouver qu’il a fait le bon choix.

Le missile Tyreek Hill

Ce n’est pas un secret, Tyreek Hill est devenu l’un des receveurs les plus dangereux dans le football. Mais à quel point ? Le petit missile des Chiefs compte maintenant 14 touchés de 50 verges ou plus dans sa jeune carrière. Son prochain touché sur une telle distance lui permettra de rejoindre le grand Randy Moss à titre de seuls receveurs dans l’histoire à compter 15 touchés de 50 verges et plus à moins de 25 ans.

Hyde à Jacksonville

Les Browns ont cédé leur porteur partant Carlos Hyde aux Jaguars en retour d’un choix de cinquième ronde, vendredi. C’est signe qu’ils entendent donner plus d’opportunités à la recrue Nick Chubb, qui a bien paru dans un rôle très limité. C’est aussi signe, chez les Jaguars, que Leonard Fournette récupère moins bien que prévu et que sa saison pourrait même être compromise.