Un temple de l’épouvante à Québec

L’Halloween se prépare des mois à l’avance dans une famille de Québec qui ne lésine pas sur les efforts pour offrir un décor hors du commun autour de leur maison le soir du 31 octobre.

Les sorcières, les morts-vivants et les squelettes peuplent depuis quelques jours le terrain de la résidence de Geneviève Lafleur sur la rue de la Garde dans le secteur de Loretteville.

Le clou du spectacle, cette année, est un corbillard tiré par le squelette d’un cheval. « J’ai commencé à faire ça pendant les vacances de la construction », lance Mme Lafleur, qui travaille en ébénisterie.

Photo Didier Debusschère

La dame de 38 ans ne le cache pas : depuis l’adolescence, elle est une véritable passionnée de l’Halloween.

« Ça garde mon cœur d’enfant. Je joue de la musique, je suis ébéniste, mais je suis souvent rentrée dans un cadre, obligée de faire un meuble carré que quelqu’un me demande. Là, ça me permet de m’exprimer artistiquement, de me laisser aller », raconte-t-elle.

Pour le plaisir

Le corbillard, qu’elle a réalisé avec un collègue de travail, n’est que l’une des nombreuses pièces d’un parcours qui s’étend de l’avant à l’arrière de la résidence, en passant par le garage, dans lequel se cache une panoplie de personnages lugubres.

« Mon décor est plutôt fantastique. Souvent, il y a des décors un peu dégueulasses. Moi, c’est plutôt humoristique, fantastique et drôle. C’est ma ligne de pensée », explique Mme Lafleur.

Questionnée sur les coûts d’une pareille entreprise, la mère de famille répond à la blague qu’elle préfère « ne pas le savoir ».

Des centaines de visiteurs

Depuis quelques jours, c’est toute la famille de Loretteville qui met la main à la pâte. Le conjoint de Mme Lafleur, Philippe, a mis en scène un personnage sur une chaise électrique. Leurs trois filles de 8, 10 et 12 ans ont, pour leur part, réalisé les « potions magiques » des sorcières.

Depuis quelque temps déjà, les curieux sont nombreux à s’arrêter devant la résidence pour se prendre en photo. Le soir de l’Halloween, la famille attend au moins autant de visiteurs que l’an dernier, soit entre 300 et 400 personnes.