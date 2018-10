Une ligne méconnue qui sauve des vies

Des décès pourraient être évités par un simple appel sur une ligne téléphonique méconnue pour signaler les comportements préoccupants d’un détenteur de permis d’armes à feu.

« C’est vraiment destiné à tous ceux qui auraient une inquiétude pour un proche, un voisin ou un collègue de travail s’il représente un risque pour sa propre sécurité ou celle des autres », indique Joyce Kemp, du Bureau du contrôleur des armes à feu et des explosifs (BCAFE), qui relève de la Sûreté du Québec.

L’organisation est responsable de l’émission des permis d’acquisition et de possession. Son rôle est d’évaluer le danger que représente le demandeur ou le détenteur d’une autorisation.

Peu de Signalements

Si la ligne « de préoccupation » existe depuis plusieurs années, son utilisation reste faible. L’an dernier, sur près de 9000 signalements reçus par le BCAFE, seule une poignée provenait de celle-ci.

« Quand il y a un signalement, il y a des vérifications faites, entre autres auprès des deux répondants obligatoires pour l’obtention d’un permis, précise la sergente Kemp. On en veut plus. C’est une question de prévention et d’utilisation responsable des armes à feu. »

La coroner Francine Baillargeon avait recommandé en octobre 2017 une diffusion accrue de cette ligne téléphonique du contrôleur des armes à feu.

Elle enquêtait alors sur le décès d’un homme de 45 ans de Montmagny qui s’était enlevé la vie avec son fusil de chasse en novembre 2016.

Pourtant, dans les semaines précédant son geste, il avait consulté médecin et psychiatre qui savaient qu’il avait des armes à la maison.

Restreindre l’usage

Malgré la « loi Anastasia », qui doit faciliter le signalement par le personnel médical des comportements à risque, personne n’avait avisé le contrôleur.

« Il est regrettable qu’aucune démarche n’ait été entreprise afin de restreindre l’usage de ses armes à feu [...]. Ce dernier avait un permis valide [...] et il n’aurait fallu qu’un appel pour que le Service du contrôle des armes à feu intervienne », avait souligné la coroner.

« Le moyen de prévention le plus efficace est de restreindre l’accès au moyen. On a la capacité à le faire sur les armes à feu. Ça peut contribuer à diminuer le nombre de suicides », insiste Jérôme Gaudreault, directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS).

Puisque les intervenants de l’organisme, lorsqu’ils évaluent le risque du passage à l’acte, suggèrent déjà de retirer les armes à feu du domicile, il voit d’un bon œil une implication supplémentaire du BCAFE.

« La grande majorité des gens vont collaborer, surtout sachant que les policiers ne sont pas là pour les arrêter », poursuit M. Gaudreault.

Le même constat s’applique en matière criminelle. L’an dernier, sur les 59 homicides traités par la SQ, seulement 14 % ont été commis avec des armes à feu légalement acquises.

Nouvelle campagne

L’an dernier, le BCAFE a aussi refusé 371 demandes de permis et a révoqué 1020 autorisations d’acquisition. En dehors des ordonnances des tribunaux, les motifs les plus fréquents incluent le risque pour soi-même et pour les autres.

Une campagne d’information, qui coïncide avec une nouvelle identité visuelle et un nouveau site web, doit débuter dès lundi pour rappeler les responsabilités des détenteurs de permis, mais aussi de leur entourage.

►La ligne « J’ai un doute, j’appelle ! » n’est pas un service d’urgence. Elle est en fonction du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 au 1 800 731-4000.

►Des idées noires ? 1 866 APPELLE

Quelques chiffres

500 000 personnes ont des permis d’armes à feu renouvelables aux cinq ans au Québec.

Environ 90 000 demandes de permis sont reçues annuellement.

500 armes à feu en moyenne sont détruites chaque mois.

80 % des suicides par armes sont attribuables à une arme longue, donc sans restriction.

Dans le tiers des suicides par armes à feu, la personne n’en était pas propriétaire.

Des signes de détresse

Messages verbaux directs et indirects.

Changement radical ou progressif sur le plan des attitudes et des comportements.

Indices émotionnels : désintérêt, perte de désir, pleurs, tristesse, apathie et brusques changements d’humeur.

Indices cognitifs dont les difficultés de concentration ou l’absence de motivation.

Symptômes de dépression.

Sources : BCAFE et AQPS