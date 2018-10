Femme de combats et d’engagements qui n’a jamais craint la polémique, la journaliste et écrivaine Denise Bombardier raconte sa vie et règle ses comptes dans une autobiographie percutante, Une vie sans peur et sans regret. Elle y raconte son parcours d’exception, révèle comment elle a fait face à un prédateur sexuel à Radio-Canada dans son adolescence, et dénonce les comportements déplacés d’un coanimateur vedette.

Le livre de Denise Bombardier aura l’effet d’une bombe et elle le sait. Et elle l’assume pleinement, même si l’écriture a été bouleversante. « Je ne publie pas n’importe quel livre », dit-elle en entrevue.

Agressée à Radio-Canada

Dans son livre, Denise Bombardier décrit sa « mésaventure odieuse » avec un réalisateur d’émissions pour enfants aux mains longues. « Il m’a carrément agressée. J’avais 12-13 ans. Il faisait ça avec tous les enfants. »

Adulte, elle en a vu de toutes les couleurs, notamment dans les coulisses de l’émission Le Point, au début des années 1980, avec un coanimateur vedette clairement nommé dans le livre: Simon Durivage. « Il me fallut donc une énergie surhumaine pour supporter un an durant l’émission Le Point », écrit-elle.

« Le climat de travail que je décris... combien de gens se sont fait humilier par lui, au jour le jour, c’était horrible. Des gens comme ça, dans les milieux de travail, on n’en veut plus. Celui-là, quand il va lire, il va jumper, c’est clair. Mais j’ai décidé que je ne laisserai pas passer ça. Ça ne s’invente pas, comment il se comportait. »

Elle parle aussi de sa vie personnelle, et de sa vie amoureuse, qui n’a pas toujours été simple, et de sa vie de mère. « Je raconte les hommes de ma vie. Je n’ai pas de ressentiment, parce que c’est vrai que je ne regrette rien. »

Le fait de replonger dans ses souvenirs a néanmoins été extrêmement bouleversant. « Ça a été très éprouvant pour moi, parce que j’ai revécu les émotions. »

Un parcours unique

L’envie d’écrire ses mémoires est devenue plus présente. « J’avais à faire ça, d’abord pour moi-même. Pour me raconter ma vie, à moi. Pour la raconter à mes proches. À ma petite-fille qui a 16 mois. Elle pourra me lire, plus tard. Les gens me disent toujours : c’est incroyable, la vie que tu as eue. Mais moi, je ne me dis pas le matin, oh, mon Dieu, que j’ai eu une vie incroyable, que j’ai rencontré des gens incroyables ! Dans le livre, je n’en ai pas mis beaucoup – il fallait faire un choix. Mais c’est vrai que j’étais au cœur de l’histoire du Québec, de l’histoire du pays, et de la France face à laquelle les Québécois ont beaucoup changé depuis le moment où moi, j’avais 20 ans. »

Elle raconte sa vision du Québec, parle de ses rapports avec la France, où de grands intellectuels ont reconnu la qualité de son travail, et constate que « les Québécois ont de la difficulté avec les gens qui vont réussir ailleurs ». « Vous savez, nul n’est prophète en son pays, mais c’est toujours blessant, ça fait toujours quelque chose d’être reconnue ailleurs avant d’être reconnue chez soi. »

Denise Bombardier dit qu’elle est une « parvenue », au sens littéral du terme. « J’explique ce que c’est que d’être rejetée par ses parents – en fait par ma mère –, mais elle voulait que je m’en sorte, que j’accède à la connaissance. » Première de classe, elle se faisait battre par les autres élèves, mais a persévéré jusqu’à l’obtention de son doctorat. « Mes tantes étaient si fières de moi ! »

Les cours de diction avec Mme Audet lui ont donné des mots pour parler. « C’est un héritage, c’est plus que si on m’avait donné des diamants. Ça m’a permis d’accéder aux mots. »

► En librairie le 24 octobre.

► Denise Bombardier est née à Montréal dans une famille modeste.

► Journaliste férue de politique, elle lutte depuis 40 ans pour le féminisme et la défense de la langue française.

EXTRAITS

« À la fin d’une matinée, il m’a dit : “On va aller manger un smoked-meat.” Et j’aimais le smoked-meat. Dans l’ascenseur, alors que nous étions seuls, il ajouta : “Pour les photos avec des bas de nylon, il faudrait que je prenne tes mesures.” Une fois dans le hall, plutôt que de se diriger vers la sortie, il m’entraîna vers les studios. »

—

« Autoritaire, il traitait les filles, réalisatrices incluses, comme des personnes corvéables à merci. Et, dès que la notoriété grandit, il se mit à avoir la grosse tête. L’emballage de l’émission – montages, etc. – se faisait en fin d’après-midi et nous avions peine à nous regarder hors du champ de la caméra. Lors de la réunion du matin, réunissant une dizaine de membres de l’équipe, il posait souvent la même question : “Qu’est-ce que le club de varices de la rue Panet veut savoir à soir.” »

– Denise Bombardier, Une vie sans peur et sans regret