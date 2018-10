On se débarrasse ENFIN des cernes avec ces 10 produits et trucs maison

Que ce soit pour préparer un examen ou pour écouter Riverdale en rafale, il arrive à tout le monde de trop peu dormir et d’avoir des cernes ou des poches sous les yeux.

Premièrement, sachez que les cernes et les poches sous les yeux, c’est normal, et parfois même héréditaire. Manger des légumes et boire de l’eau ne peut pas tout régler! Toutefois, l’hygiène de vie peut avoir un impact sur la profondeur des cernes et des poches. Par exemple, si vous ne dormez pas du tout, fumez et buvez beaucoup, ça n’aide pas!

Quand vous avez fait tout ce qui est humainement possible, mais que rien ne fonctionne, il vous reste les produits pour vous donner un petit coup de pouce!

Voici 10 produits et recettes de grand-mère pour remédier à la situation!

1. Les gels raffermissants de Skyn Iceland (18 $ pour 4 paires)

2. Les masques au charbon d'e.l.f (8 $ pour 3 paires)

3. Le masque Glitter & Chill de Sephora (10 $)

On le met dans le réfrigérateur environ 30 minutes, puis on écoute un épisode de son émission favorite pendant que le froid s’occupe de réduire nos poches. Notez que c'est aussi très efficace pour une migraine ou un lendemain de veille!

4. Le bâton Cooling Water de Milk (18 $)

5. Masque pour les yeux Anti-Age de Petite Amie Skincare (6 $)

À plus long terme

6. Crème rafraîchissante à la caféine GinZing d'Origins (41 $)

Cette crème pour les yeux contient de la caféine et du ginseng pour décongestionner la peau et éliminer les cernes tout en illuminant le regard. En plus, elle n'est pas trop chère!

Si vous n’avez pas envie de dépenser pour un masque ou des crèmes, ou si, même avec ça, il n’y a pas d’amélioration, il existe aussi plusieurs remèdes maison.

7. Le froid

Même principe que le masque Glitter & Chill de Sephora, puisque le froid aide à réduire l’enflure et l’inflammation. Vous pouvez laisser deux cuillères dans le réfrigérateur, puis les déposer sur vos cernes et les y laisser pendant environ 10 minutes.

8. Les concombres

Oui, comme dans les films. Puisque le concombre est surtout composé d’eau, les petites tranches hydratent les yeux. Le concombre est aussi bourré de vitamine K, qui facilite la circulation sanguine et, donc, aide à décongestionner.

9. L’eau de rose

En plus de sentir le rêve, l’eau de rose est un astringent doux qui agit un peu comme le concombre sur la peau! Humidifiez deux cotons démaquillants avec de l'eau de rose, puis laissez-les sur les yeux fermés pendant environ 10 minutes. C’est une mini-méditation qui va, en plus, aider à faire disparaître vos cernes!

10. Les poches de thé

Puisque le thé (pas la tisane!) contient de la caféine, c’est une excellente façon de décongestionner les yeux et d'activer la circulation. On les laisse infuser dans l’eau chaude quelques minutes, puis on les refroidit. Ensuite, pouf! sur les poches pendant un petit moment et le tour est joué!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!