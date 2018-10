Amélie B. Simard partage une première photo d'elle enceinte

Amélie B. Simard, que l’on a connu dans la série Comment survivre au week-end, attend son premier enfant avec son conjoint des dernières années, Jonathan Sbrollini.

La comédienne a récemment dévoilé son ventre qui pousse au fil des semaines dans une publication partagée sur Instagram.

«En route vers ma 18e semaine avec lui. J’apprends à m’écouter, respecter mes limites et savoir comment lui et moi on se sent. Parce que oui, quand tu es enceinte, tu reçois beaucoup de conseils de comment tu devrais agir et surtout, de tout ce que tu ne devrais pas faire. Ça vient avec des restrictions et c’est normal, mais être enceinte n’est pas un handicap quand tout se déroule bien.», indique-t-elle dans un message rempli de positif.

Amélie avait révélé le sexe de son bébé à naître, un garçon, lorsqu’elle avait annoncé sa grossesse en septembre dernier. Amélie et Jonathan se sont arrêtés sur le prénom Noah-James. La jeune femme flotte d’ailleurs sur un nuage depuis qu’elle a appris que son premier bébé était en route.

«Être enceinte, c’est une chance et je me rends compte à quel point le corps humain est bien fait. Tu es la maison d’une nouvelle petite personne pour plusieurs mois. C’est beau. Je me sens pleine d’énergie et je me trouve bien chanceuse», conclut la jeune femme dans sa dernière publication Instagram.

Touchant!