Battu à son propre jeu

Le Canadien s’est fait prendre à son propre jeu.

Dominant lors de la première période, ravi de cette priorité de 3 à 1, il a tout simplement laissé au vestiaire, pendant l’entracte, ce qu’il fait habituellement de mieux, du moins depuis le début de la saison.

Jouer avec l’énergie du désespoir.

Or, ce sont les Sénateurs qui, eux aussi, misant sur la rapidité, ont dicté le tempo devant un rival incapable de réagir et empêtré dans un bourbier.

Les erreurs d’exécution se sont multipliées.

Subitement, on a eu l’impression que le centre de la patinoire, propriété qu’il défend habituellement avec beaucoup d’énergie, ne lui appartenait plus.

Les Sénateurs ont été plus vaillants, plus opportunistes et nettement plus engagés que leurs rivaux.

Il aurait fallu aux joueurs du Canadien une étincelle pour que le tempo bascule de leur côté, un arrêt de Carey Price, par exemple. Il n’est pas venu. Au contraire, le but accordé à Mikkel Boedker a été un tournant dans le match.

Le Canadien a donc quitté Ottawa avec un point.

Bon, ce n’est pas si mal. Mais, les entraîneurs n’acceptent jamais que leur formation bousille une priorité de deux buts. Ils acceptent encore moins un relâchement, surtout quand le plan de match est basé en grande partie sur l’exécution, la rapidité et l’effort au travail.

Samedi soir, les joueurs du Canadien n’ont pas rempli ces conditions.

Cinq points à retenir

Cinq points à retenir de cette rencontre :

Un joueur aussi expérimenté que Jeff Petry devrait savoir qu’en prolongation, à trois contre trois, on doit contrôler la rondelle. On n’y va pas d’un tir, hors cible, comme il l’a fait. Que s’est-il passé ? Les Sénateurs ont répliqué et ont gagné le match.

La brigade défensive a montré quelques signes appréhendés avant le début de la saison, par conséquent, elle a fait voir des carences qui exigent une intervention dans les plus brefs délais.

Carey Price a été spectaculaire en fin de troisième période alors que la marque était égale à 3 à 3. Mais, il doit faire la différence. Or, ça n’a pas été le cas.

Jesperi Kotkaniemi a disputé un très bon match. Oublions le cercle des mises en jeu, d’ailleurs, il s’agit parfois d’une statistique trompeuse. Doit-on encore douter de son statut ? Y a-t-il un meilleur joueur de centre pour combler cette position au sein de la troisième ligne d’attaque ?

Plus de 17 minutes de temps de jeu, est-ce trop pour Joel Armia ? En prolongation, utilisé avec Kotkaniemi, il a fait une passe derrière son coéquipier.

Entre-temps, les propos de Paul Byron ont surpris tout le monde.

« La fatigue. Nous sommes fatigués. »

Pardon. Ai-je bien lu ? Ai-je bien entendu ? La fatigue ? C’était le huitième match de la saison, qu’est-ce que ce sera au 20e match, au 30e match, au 40e match...

Je lui laisse le bénéfice du doute. Peut-être s’est-il mal exprimé ? Je préfère les commentaires de Brendan Gallagher : « Quand tu joues à l’étranger, tu dois être discipliné. Nous avons commis des erreurs et nous avons été idiots dans notre exécution. »

D’accord.

Surprise et déception

Dans notre classement des forces, une équipe se démarque des 30 autres formations.

Les Predators de Nashville qui occupent le premier rang au classement général. La brigade défensive des Predators s’est dressée comme un mur face à Connor McDavid, samedi soir, à Edmonton. Par ailleurs, l’une des belles surprises est l’Avalanche du Colorado.

Le trio de Nathan MacKinnon (8-6=14), Mikko Rantanen (2-12=14) et Gabriel Landeskog (7-3=10) n’a rien à envier aux autres trios identifiés de la Ligue nationale. Ils sont brillants, ils offrent du jeu spectaculaire et ils se manifestent dans les moments les plus opportuns.

Ces trois joueurs et une brigade défensive efficace font en sorte que l’Avalanche représente une équipe qui pourrait causer plusieurs surprises cette saison.

Au chapitre des déceptions : les Stars de Dallas. Ils viennent d’encaisser trois défaites de suite. Cette formation, dirigée par Jim Montgomery, après un départ canon, a perdu ses deux premiers matchs à l’étranger.

À noter que ces matchs, Tampa Bay à Chicago, Calgary à New York (Rangers) et Buffalo à Anaheim, entreront dans l’analyse de la semaine prochaine.