Bryan Adams, fan de Travis Cormier

Après Éric Lapointe, Steven Tyler et Jon Bon Jovi, Travis Cormier a récemment reçu les éloges d’une autre icône du rock : Bryan Adams. « Il m’a dit qu’il avait tripé sur mon album. J’étais sans mot », se souvient le jeune chanteur.

La rencontre entre les deux chanteurs a eu lieu en août dernier lors du passage de Bryan Adams au Festivent de Lévis, à Québec.

« Ses musiciens ont joué sur mon album, alors ils m’ont invité au spectacle. Ils voulaient que je rencontre Bryan Adams. Mais je ne savais même pas qu’il avait entendu mes chansons. Il m’a dit qu’il aimait beaucoup mes chansons. C’est fou d’entendre ça de la part de quelqu’un de ce calibre », souffle Travis Cormier.

L’interprète de Summer of 69 avait obtenu un exemplaire de Dollars & Hearts avant son arrivée en magasins, prévue pour le 2 novembre. Le jeune chanteur a ainsi passé la soirée entière avec son idole de jeunesse. Et il n’est pas près d’oublier cette expérience.

« Il m’a donné quelques conseils et m’a parlé de ses débuts dans le métier. Il m’a expliqué l’importance des shows, d’essayer d’en donner le plus possible pour me faire connaître et me bâtir un nom », se souvient-il.

Côtoyer les stars internationales

Bryan Adams n’est pas le premier rockeur à encourager Travis Cormier. Lors de son passage à La Voix, le leader d’Aerosmith Steven Tyler l’avait invité à chanter en duo lors d’un spectacle à Niagara Falls, en Ontario.

Puis, au printemps dernier, c’était au tour de Bon Jovi de donner un coup de pouce à Travis Cormier en l’invitant à se produire en première partie de la tournée This House Is Not For Sale au Centre Bell de Montréal.

« Je n’en reviens pas de tout ce qui m’arrive. Plus jeune, je regardais des enregistrements de spectacles de ces chanteurs-là et je me disais que, un jour, ça allait être à mon tour de monter sur de grandes scènes », se souvient-il.

« Ça prouve que c’est important de rêver, et de rêver grand. Parce que ces rêves-là, ils peuvent finir par se réaliser », ajoute Travis Cormier.

L’album Dollars & Hearts sera en vente à compter du 2 novembre.