Côte-Nord : la circulation trop intense devant un CPE

RAGUENEAU - Un accident qui aurait pu être tragique s'est produit la semaine dernière devant un CPE à Ragueneau, sur la Côte-Nord.

Une voiture a été emboutie par une camionnette alors que la conductrice allait chercher ses enfants. Heureusement, la conductrice s’est en sortie avec seulement des blessures légères.

Mais cet accident n’est que le dernier d’une longue liste, selon la directrice générale du CPE Magimuse. « Le printemps passé, on a même sondé nos parents pour tenter de répertorier les «passés proches». Et effectivement, c’est plutôt fréquent que les parents aient peur ou se fassent carrément dépasser sur l’accotement. On voit même des dépassements par la gauche, mais c’est moins souvent», a souligné Lucie Vaillancourt.

Cinquante parents et autant de voitures vont chercher leur enfant chaque jour au CPE. L’établissement est situé dans une zone de 90 km/h.

Panneau indicateur ou limite de vitesse réduite sont des solutions envisagées pour diminuer le risque d’accident. Un comité de travail se mettra en branle prochainement pour déterminer la meilleure d’entre elles.

Le député de René-Lévesque Martin Ouellet promet de s’occuper de cette problématique dans le secteur de Ragueneau.

La direction régionale du ministère des Transports souligne qu’elle travaille aussi sur le dossier.