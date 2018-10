Denise Bombardier lance son autobiographie

Denise Bombardier lançait officiellement, lundi, son autobiographie, intitulée Une vie sans peur et sans regret, à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) Vieux-Montréal.



Dans cet ouvrage, l’auteure, journaliste et animatrice, qui est aussi chroniqueuse au Journal de Montréal, se raconte sans compromis, «avec vigueur, chaleur, tendresse, colère et humour», comme l’indique la maison d’édition Plon.

Denise Bombardier survole dans Une vie sans peur et sans regret son enfance à Montréal au sein d’une famille modeste, dans une époque dominée par la religion, avec une mère soumise à un mari autoritaire et froid, et détaille le parcours qui l’a menée au journalisme et aux communications, sans craindre d’éclabousser des gens et d’écorcher des sensibilités au passage.

Férue de politique et militante pour les causes du féminisme et de la défense de la langue française, Denise Bombardier a été la première femme à avoir animé une émission d’affaires publiques (Noir sur blanc, entre 1979 et 1983, à Radio-Canada), a publié plus d’une vingtaine de livres et a animé plus d’une dizaine d’émissions de télévision.