Dure journée pour les Canadiennes à Saguenay

La seule canadienne en action en simple lundi au Challenger de Saguenay, Louise Kwong, s’est inclinée dès le premier tour.

La joueuse qui avait profité d’un laissez-passer a été battue en deux manches de 6-2 et 6-3 par la troisième tête de série et 599e joueuse au monde, l’Américaine Jessica Ho.

Kwong a notamment commis trois doubles fautes et n’a gagné que 52 % des points quand elle a mis sa première balle de service en jeu. Elle a été brisée cinq fois en 13 occasions.

En doubles, les deux équipes toutes canadiennes ont également mordu la poussière. Kwong et Catherine Leduc ont été battues en deux sets identiques de 6-2 par les quatrièmes favorites, les Françaises Manon Arcangioli et Sherazad Reix.

Jada Bui et Alexandra Vagramov ont pour leur part été défaites 6-3 et 6-2 par le duo formé de la Française Jessika Ponchet et la Belge Kimberley Zimmermann.

La Canadienne Sharon Fichman et sa coéquipière américaine Maria Sanchez ont pour leur part atteint le deuxième tour grâce à une victoire de 6-1 et 6-3 contre les Américaines et deuxièmes têtes de série Usue Maitane Arconada et Jacqueline Cako.

Même chose pour Katherine Sebov, qui a eu l’aide de la Bélarusse Elitsa Kostova pour vaincre 4-6, 6-3 et 10-6 l’équipe favorite, composée de la Japonaise Ayaka Okuno et de la Britannique Naomi Broady.

Les deux équipes ont chacune volé le service de leurs adversaires à deux reprises. Sebov et Kostova ont gagné 61 points, contre 58 pour Okuno et Broady.

Plusieurs Canadiennes, dont Bui, Vagramov et Sebov, disputeront leur premier match en simple mardi.