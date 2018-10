François Girard tourne à Budapest

Quelques mois après la sortie de son film Hochelaga : terre des âmes, François Girard est déjà de retour sur un plateau de tournage. Le réputé cinéaste québécois tourne actuellement à Budapest son prochain long métrage, The Song of Names, qui réunira à l’écran les acteurs britanniques Clive Owen et Tim Roth.

François Girard (Le violon rouge, Soie) a réussi à réunir une équipe impressionnante pour ce drame d’époque ambitieux tourné en anglais. En plus de Clive Owen (Le roi Arthur) et Tim Roth (Pulp Fiction), The Song of Names mettra en vedette l’actrice Catherine McCormack (Braveheart). Et c’est nul autre que le célèbre compositeur canadien Howard Shore (gagnant d’un Oscar pour la musique du Seigneur des anneaux) qui signera la trame musicale du film.

« La musique sera omniprésente dans le film », souligne d’ailleurs la productrice Lyse Lafontaine (Mommy), jointe il y a quelques jours à Budapest.

« Il y aura énormément de scènes de violon et d’orchestre dans le film. La semaine prochaine, on tourne d’ailleurs pendant quatre jours dans une magnifique salle de concert de Budapest. C’est un projet parfait pour François (Girard). Comme on l’a vu avec Le violon rouge, il est dans son élément quand il tourne ce genre de film. »

Tournage

Le tournage de The Song of Names a débuté le 27 septembre dernier à Londres et s’est transporté à Budapest, en Hongrie, début octobre. Une semaine de tournage est aussi prévue à Montréal à la mi-novembre.

Adapté du roman du même titre de l’auteur Norman Lebrecht, The Song of Names raconte l’histoire de deux garçons, Martin et Dovidl, qui grandissent ensemble à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Un jour, alors qu’il doit donner un concert, Dovidl, qui est d’origine juive polonaise et qui est un prodige du violon, disparaît mystérieusement. Quelques décennies plus tard, Martin tentera de comprendre ce qui est arrivé à son ami d’enfance.

« Le film est construit en flash-back et couvre plusieurs époques, de la Seconde Guerre mondiale aux années 1980. C’est une magnifique histoire, indique Lyse Lafontaine.