[GIFS] Es-tu prêt pour l’hiver ?

Au Québec, on a trois passions : chialer, l’hiver et chialer sur l’hiver.

Et comme notre saison favorite est à nos portes, on s’est dit que ce serait une bonne idée de se remémorer ensemble comment se passe l’hiver chez nous.

Ça fait que pars ton chauffage, sors tes lainages, change tes pneus et lis cet article de fond sur les étapes à traverser avant le prochain printemps.

1. SEPTEMBRE

Au début, c’est vraiment le fun. On est tous contents que ce soit l’automne. On fait des statuts Facebook qui se situent entre «Delicioso, cette odeur des feuilles qui tombent» et «Trop content de pouvoir porter mon nouveau ti-coat de cuir en écoutant du Ti-cuir! #mercilavie».

2. OCTOBRE

On va en randonnée, on boit des PSL, on fait du pâté chinois et ça ne nous dérange pas trop trop de rester à la maison les fins de semaine.

3. NOVEMBRE

C’est là que novembre arrive avec sa bonne humeur légendaire. Il pleut tout le temps et la température avoisine les deux degrés. Les Américains ont eu la présence d’esprit d’inventer Thanksgiving pour endurer ça, mais nous, on est assez tarla pour avoir mis cette fête-là au début du mois d’octobre.

4. DÉCEMBRE

C’est généralement quand on rejoue l’album de Safia Nolin pour la 36e fois que la première neige tombe. Soudainement, les espoirs de ski, de soirées au chalet et de partys de Noël ravivent notre flamme hivernale.

5. LE TEMPS DES FÊTES

Le temps des Fêtes se pointe enfin le bout du nez. La neige est comme la cerise sur le sundae du fun. Vive le vent!

6. LES CONGÉS

Les vacances de Noël permettent de bons moments à l’extérieur : batailles de boules de neige, raquette en famille, confection de bonshommes de neige... Maudit que c’est cool, l’hiver, pareil!

7. JANVIER

Le bonheur aura été de courte durée : en janvier, tout le monde doit retourner au travail et manger du yogourt pour faire vivre ses bonnes résolutions. Marcher pour se rendre à sa voiture constitue un défi de taille (et la démarrer aussi, surtout avec les doigts gelés).

8. FÉVRIER

L’hiver est à son peak, le manque de vitamine D aussi. Comme une plante rangée dans une armoire, on se sent dépérir lentement. L’album de Safia Nolin se remet à jouer pendant que notre envie de vivre part en vacances.

9. MARS

Tous les Français pensent que c’est le printemps et on est assez nonos pour penser que ça l’est nous aussi. La neige commence à fondre, on range nos combines et on redécouvre le concept du t-shirt.

10. C’EST ENCORE MARS (CE MOIS EST TRÈS LONG)

Suprise ! C’est encore l’hiver finalement. Les tempêtes de neige s’accumulent pendant qu’on travaille notre sixième rhume de la saison.

11. AVRIL

Le monde gosse donc ben avec leurs photos du printemps sur Instagram! Ici, on doit encore déneiger l’auto. On devrait tous déménager en Californie.

12. MAI

Le printemps arrive enfin. OK, peut-être qu’il va encore neiger une fois. Mais juste une fois.

