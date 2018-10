Gouvernement caquiste: Donald Martel pourrait se voir confier une responsabilité particulière, croit-il

Le député de Nicolet-Bécancour Donald Martel retrouve le sourire. Son chef François Legault ne le réinstallera pas dans ses fonctions de whip, mais aura à lui confier d’autres responsabilités politiques au sein du gouvernement­.

La nature de ces responsabilités n’a pas été dévoilée. «Il était important pour lui [François Legault] que je sois heureux», a confié le député qui avait gardé le silence pendant quelques jours à l’issue de la cérémonie d’assermentation des ministres, jeudi dernier.

Donald Martel y était apparu le visage particulièrement long, visiblement déçu, non pas tellement d’avoir été ignoré dans la composition du cabinet, mais de n’avoir pas au moins conservé la fonction de whip. Il avait occupé cette fonction depuis 2014 au sein de l’opposition caquiste. Il s’agit d’un rôle qui lui aurait tout de même permis de siéger au conseil des ministres.

«Je veux rassurer tout le monde. Je n’étais pas frustré. J’étais triste. J’étais triste parce que j’étais là à la genèse de ce parti. On arrive au pouvoir et je n’ai plus de responsabilités formelles. J’ai des gens de qualité; on a 74 élus. Je me disais qu’ils n’avaient plus besoin de moi.»

De toute façon, à la lumière des discussions qu’il a eues avec le chef et avec son directeur de cabinet, il n’est plus certain que le whip siège de facto au conseil des ministres. Les présences de celui qui a été désigné à ce poste pourraient n’y être qu’occasionnelles.

La région de Nicolet-Bécancour voyait dans cette fonction une façon d’influencer et de mousser les projets locaux en haut lieu. Des élus du comté n’avaient pas caché leur vive déception en apprenant que Donald Martel avait été ignoré. Celui-ci affirme d’ailleurs avoir reçu des centaines de messages d’appui et en être particulièrement touché et reconnaissant.