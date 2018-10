Grève tournante à Postes Canada: la FCEI inquiète

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) craint que la grève tournante entamée lundi par les syndiqués de Postes Canada nuise aux PME, à près de deux mois des Fêtes.

«Une grève tournante a peut-être moins d’impacts négatifs qu’une grève générale, mais elle représente quand même une source additionnelle d’incertitude pour de nombreuses entreprises qui utilisent les services de Postes Canada dans le cours de leurs affaires, a affirmé Martine Hébert, vice-présidente principale de la FCEI, par communiqué. Il faut aussi rappeler que les travailleurs de Postes Canada pourraient aussi y perdre au change, car à chaque grève, plusieurs de leurs clients vont se tourner vers d’autres services d’expédition et risquent de ne plus revenir par la suite.»

La FCEI souligne que le service des postes demeure essentiel pour les PME.

«Même si le courrier traditionnel tend à être moins utilisé au sein de la population en général, il continue d’être un service important pour les PME, qui font appel à Postes Canada pour expédier leurs marchandises, envoyer et recevoir des factures et des paiements. Nos données montrent en effet que plusieurs PME utilisent encore le bon vieux chèque papier pour effectuer ou recevoir des paiements et que près des deux tiers envoient plus de 20 courriers ou colis par mois via Postes Canada», a précisé Mme Hébert.

Elle appelle donc le syndicat et la direction à rapidement en arriver à un accord afin de renouveler la convention collective.

Les syndiqués de Postes Canada ont déclenché des grèves tournantes à Halifax, Windsor, Edmonton et Victoria, lundi, puisqu’aucune entente n’a été conclue avec leur direction, dimanche soir. Le Québec sera épargné par cette première journée de grève.

Les grèves tournantes sont d’une durée de 24 heures et les villes touchées changeront tous les jours.

Les négociations entre Postes Canada et le Syndicat des travailleurs durent depuis novembre dernier. Le syndicat et l’employeur ont, respectivement, le droit de grève et de lock-out depuis le 26 septembre dernier.

Plusieurs points de discorde existent toujours entre les deux parties, notamment en matière de sécurité d'emploi, sur les heures supplémentaires obligatoires, sur la surcharge de travail et sur l'équité entre les facteurs travaillant en milieu urbain et ceux évoluant en milieu rural.