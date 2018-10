Idée personnelle sur les religions

Ce n’est pas facile de parler religion et de croyances. J’en aurais long à vous dire là-dessus mais je vais me contenter de vous parler de l’essentiel en étant bref. En naissant, on ne m’a pas demandé la permission de me baptiser, pas plus que quelques années plus tard on ne m’a demandé la permission pour m’obliger à apprendre par cœur un paquet de prières qui n’ont aucun sens et qui racontent un aussi grand paquet de faussetés, dites en latin bien souvent, pour ne pas qu’on en comprenne vraiment le sens et qu’on les croit sans savoir de quoi il s’agit vraiment.

Heureusement avec le temps, je suis devenu tellement non croyant, que lorsque mes yeux tombent sur une croix, je frissonne d’horreur instantanément. Quand on pense qu’il existe encore de ces folles qui fabriquent des chapelets avec des pétales de roses! Wow! Quelle stupidité! Malheureusement pour nous, les religions sont encore trop puissantes pour qu’on puisse espérer les bannir complètement de la surface de la terre. Si elles n’existaient plus, qui sait si le monde ne s’en porterait pas mieux? Ça reste à voir!

C’est pourtant si simple à comprendre qu’après la mort, il n’y a plus rien. Tout le monde sait que c’est la cessation de toute activité physique du corps, non? Vous devriez faire un effort en ce sens vous même Louise, en cessant de faire croire aux lecteurs que notre âme se promène dans l’atmosphère après la mort. Avouez avec moi que ce n’est pas brillant de croire à une affaire qui a si peu de bon sens. Je fus complètement abasourdie de lire de tels propos sous votre plume. Dites-le donc franchement à vos lecteurs que vous êtes totalement athée, et ils ne vous en voudront pas.

Non croyant

Non mais vous êtes aussi insistant que les croyants le sont pour me convertir. Pourquoi n’ai-je pas droit comme vous d’exprimer ma pensée telle qu’elle est et non telle que vous voudriez qu’elle soit? Je ne suis pas athée, je suis agnostique, car je ne sais pas si Dieu existe, mais je ne le nie pas. Quant à la réalité de l’existence de l’âme, sachez que deux scientifiques ont prouvé l’existence de l’âme humaine quantique.

Car selon eux et je les cite : « La conscience serait une sorte de programme pour un ordinateur quantique contenu dans le cerveau et qui persisterait dans l’univers après la mort d’une personne, expliquant donc les perceptions, les impressions des hommes et des femmes qui vivent des expériences de mort imminente. Les âmes des êtres humains seraient plus que la simple interaction des neurones dans le cerveau; elles seraient issues de la fabrication même de l’univers et existeraient depuis le commencement des temps. » J’y crois sans que ça ne vous oblige à y croire.