Décidément, les oies des neiges sont fidèles au rendez-vous sur le réservoir Beaudet, aux abords de la route 122 à Victoriaville. Le 14 octobre dernier, il y en avait 60 000, selon un décompte d’ornithologues aguerris.

Si on se fie aux années précédentes, il pourrait y avoir jusqu’à 150 000 oies, à l’occasion de l’événement Victo et ses oies, qui regroupera des artistes à quelques pas, les 27 et 28 octobre.

Photo courtoisie, Anaëlle Victor-Demers

Migration spectaculaire

Voir et entendre des milliers d’oies est impressionnant. Parfois, il faut des lunettes d’approche pour les épier, mais d’autres fois, elles sont carrément à nos pieds, près de la piste cyclable, du barrage ou d’un sentier.

D’où viennent-elles ? Lors de leur migration vers la côte Est des États-Unis, en partance de l’Arctique, elles font une halte sur les battures du Saint-Laurent, dans la région de Cap Tourmente et de Montmagny. C’est depuis 1997 qu’elles s’arrêtent aussi à Victoriaville, me précisait l’ornithologue Guy Huot, leur nombre ayant explosé.

Elles se nourrissent dans les champs, puis elles vont se poser sur le réservoir Beaudet. Le spectacle des bandes d’oies en vol est saisissant.

Des oiseaux et des artistes

Lors de l’événement Victo et ses oies, un grand chapiteau chauffé servira de repaire aux visiteurs, mais aussi à une vingtaine d’artistes exposant leurs œuvres. Sculpteurs, peintres et photographes apporteront une touche d’émerveillement.

Photo courtoisie, Guy Samson

Au même endroit, on pourra apprendre plein de choses sur la photo, la peinture ou les oiseaux lors des conférences. L’ornithologue Guy Huot, qui sera conférencier, en connaît un grand bout sur l’oie des neiges.

Après le départ du chapiteau, le spectacle se poursuit, les oies prolongeant leur halte sur le réservoir Beaudet jusqu’à la mi-novembre.

Photo courtoisie, Guy Samson

En bref

Victo et ses oies : 27 et 28 octobre

Forfaits dans trois établissements : le Z Plaza Hôtel, le Quality Inn et le Victorin

www.victoetsesoies.com

