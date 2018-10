ALMA | Une famille du Lac-Saint-Jean a peur depuis qu’elle sait que celui qui a tué leur fille de 26 ans de 14 coups de hache en 2010 pourrait bientôt sortir de prison.

Les parents et le grand frère de Cindy Gauthier anticipent avec horreur la possible sortie de prison de John-Ross Weizineau, 32 ans.

Louise Guimond, 57 ans, Clément Gauthier, 62 ans, et Allan Gauthier, 36 ans, ont l’intention de tout faire pour que l’homme ne puisse retrouver sa liberté.

Mais si jamais il était libéré, ils veulent demander à la Commission des libérations conditionnelles d’empêcher Weizineau d’aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean et à Chibougamau, là où le crime sordide a été perpétré le 10 juin 2010.

Ce jour-là, la relation entre Weizineau et Cindy Gauthier s’était détériorée en raison des problèmes de consommation de ce dernier. Mme Gauthier, qui était sa conjointe, essayait de l’aider à s’en sortir. Il l’a conduite en voiture à une dizaine de kilomètres de Chibougamau avant de lui infliger 14 coups de hache, dont les premiers à la tête.

Il avait d’abord été accusé de meurtre prémédité, mais le jury l’a finalement reconnu coupable d’homicide involontaire. Il a été condamné à 16 ans de prison.

Des craintes

Le 30 novembre, John-Ross Weizineau s’adressera à la Commission des libérations conditionnelles pour tenter d’obtenir une libération conditionnelle totale et la permission de pouvoir faire des sorties sans escorte.

Les membres de la famille de la victime craignent que Weizineau ne s’en prenne maintenant à eux.

« C’est un grand manipulateur. Selon les informations que nous avons obtenues de la part des autorités dans les dernières années, il se serait bien comporté en prison. Il aurait même suivi une formation en droit. Quand il a donné 14 coups de hache à ma fille, il purgeait déjà une peine de prison dans la société. Il est capable de recommencer », croit la mère de la victime.

« Notre fille ne respire plus. Dites-moi pourquoi il pourrait sortir et recommencer à mener une vie normale et se pavaner », ajoute, pour sa part, le père de la défunte, Clément Gauthier.

Lettre

Allan Gauthier, le frère de Cindy, a rédigé une lettre dont il fera la lecture lorsque la cause sera entendue.

« Elle est courte, mais elle veut tout dire. C’est un psychopathe et le juge l’a même dit en cour », affirme le jeune père de famille.

La mère de la victime, Louise Guimond, essaie de trouver la force qui lui permettra de garder son sang-froid lorsqu’elle se retrouvera dans la même pièce que son ex-gendre. C’est la première fois qu’elle le reverra depuis que la sentence a été prononcée. « Je ne sais pas comment je vais faire. Devant les commissaires, on n’aura pas le droit de prendre la parole. Il n’y a qu’Allan qui pourra lire notre déclaration ».

Elle précise que Weizineau ne pourra pas les regarder lors de l’audition. « Il devra être placé dos à nous ou encore de côté », dit-elle.

Rappel des faits

Cindy Gauthier et John-Ross Weizineau se sont rencontrés en 2009, à Obedjiwan. Mme Gauthier travaillait sur la réserveamérindienne comme hygiéniste dentaire.

Leur relation s’est détériorée l’année suivante, après qu’ils eurent déménagé à Chibougamau.

Cindy Gauthier a été assassinée le 20 juin 2010. Son corps a été retrouvé deux jours plus tard dans un boisé.

Weizineau a été arrêté à Dolbeau-Mistassini le 23 juin 2010.

Il a plaidé l’intoxication lors de son procès, pour se défendre.

Il a été reconnu coupable d’homicide involontaire le 30 novembre 2012.

Il a été condamné à 16 ans de prison.

Une erreur policière lourde de sens, croit la mère

Huit ans après la mort de Cindy Gauthier, sa mère, Louise Guimond, est convaincue qu’on ne serait pas en train de parler d’une possible libération si les policiers n’avaient pas fait une erreur.

Mme Guimond garde un sentiment très amer par rapport à la façon dont tout le processus judiciaire s’est déroulé.

D’abord accusé de meurtre prémédité, Weizineau a finalement été reconnu coupable d’homicide involontaire. Notamment, croit-elle, en raison d’une erreur des policiers.

Weizineau a été appréhendé après s’être rendu à Dolbeau-Mistassini. Il se promenait à bord de la voiture de Cindy Gauthier et il était déguisé en femme.

L’accusé aurait reconnu son crime à des enquêteurs de la Sûreté du Québec sur son lit d’hôpital, au département psychiatrique du centre hospitalier de Chicoutimi. Mais les policiers ne lui ont pas lu ses droits avant de l’interroger, de sorte que tous les renseignements n’ont pas pu être déposés en preuve lors du procès tenu en novembre 2012.

C’est d’ailleurs Weizineau qui a dit aux policiers à quel endroit il avait caché le corps de son ancienne conjointe.

Selon la famille de Cindy Gauthier, ces renseignements, qui ont été cachés aux 12 jurés, auraient pu faire toute la différence lors des délibérations.

Un deuil impossible

D’ailleurs, Mme Guimond dit n’avoir jamais pu compléter son deuil, car il lui manque trop d’informations, même à la suite du procès qui a duré quelques semaines.

Elle cite en exemple l’interrogatoire où John-Ross Weizineau aurait fait des aveux incriminants à la police après son arrestation.

La mère de la victime donnerait tout pour pouvoir visionner les déclarations que Weizineau a faites aux policiers. Elle veut aussi avoir accès aux photographies du corps mutilé de sa fille.

« Je sais que ça n’a pas de bon sens, mais je suis incapable de faire mon deuil. Je ne le vis pas comme mon fils et mon époux. J’ai consulté pendant quatre ans. Je tiens vraiment à aller au fond de l’histoire, mais c’est impossible », affirme la Jeannoise, qui devient très émotive lorsqu’elle aborde le sujet.

« Ce n’est qu’avant le procès qu’on a su qu’elle avait été tuée à coup de hache. On a appris le nombre de coups pendant le procès. On a vu une photo des jambes de Cindy et on a eu accès au trajet qu’il a fait pour cacher le corps », a dit celle qui aimerait en savoir beaucoup plus.