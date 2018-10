Jason Roy-Léveillée devient superhéros

Jason Roy-Léveillée deviendra le superhéros au cœur des Aventures de l’Ange Doré, un nouveau projet de série québécoise, dont le premier épisode sera lancé sur le web le 31 octobre.

Dans ce pilote d’une quinzaine de minutes intitulé Terreur sur le campus, le comédien Jason Roy-Léveillée donne vie au personnage d’Angelo Dorado, descendant d’un célèbre luchador et star du cinéma mexicain, a appris Le Journal. Mais lorsqu’il enfile son masque doré, il devient l’Ange Doré afin de sauver sa copine des griffes d’un savant fou.

Ce chapitre initial, réalisé par Alain Vézina (Le Scaphandrier), sera lancé sur YouTube le jour de l’Halloween, dans l’espoir de trouver un acheteur qui souhaitera poursuivre les aventures du superhéros, sur internet ou à la télévision.

Jason Roy-Léveillée ne cache pas son enthousiasme à l’idée d’enfiler à nouveau le masque de l’Ange Doré. Car le comédien l’avoue d’entrée de jeu : « On voudrait tous être un superhéros. »

« C’est un rêve d’enfance qui se réalise. Je me souviens d’avoir été scotché à la télévision durant les reprises des épisodes de Batman des années 1960 », évoque le comédien.

L’univers de ce projet est d’ailleurs largement inspiré de cette télésérie qui mettait en vedette Adam West, tant dans son esthétique que dans son caractère léger et humoristique. « C’est très assumé. On rend hommage, on n’essaie pas d’en faire une parodie », assure Jason Roy-Léveillée­­­.

Des idées pour la suite

Seul l’avenir dira si Les aventures de l’Ange Doré se poursuivront, et, le cas échéant, dans quel format. Mais une chose est certaine, le réalisateur (et coscénariste) Alain Vézina a déjà des idées plein la tête pour la suite des choses.

« On a une galerie complète d’adversaires potentiels. En fait, on a une bible complète de courts synopsis où l’Ange Doré affronterait le Yéti, le monstre de Frankenstein et un vampire, par exemple », avance-t-il.

Le pilote des Aventures de l’Ange Doré sera accessible sur YouTube à compter du 31 octobre. Pour les curieux, il sera présenté demain soir, à 20 h, au bar Nacho Libre, en présence de l’équipe.