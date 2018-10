John Tory facilement réélu maire de Toronto

TORONTO – Le maire sortant de Toronto, John Tory, a facilement remporté les élections municipales tenues dans la métropole en obtenant la faveur de plus de trois électeurs sur cinq.

M. Tory a remporté un peu plus de 63,5 % des suffrages, battant ainsi à plates coutures les 34 autres candidats qui aspiraient à diriger les destinées de la Ville Reine. Sa plus proche rivale, Jennifer Keesmaat, a obtenu l'appui d'un peu plus de 23,5 % des électeurs.

Le maire Tory, âgé de 64 ans, entamera donc un second mandat à la tête de Toronto, lui qui avait été élu à ce poste pour la première fois en 2015. Il avait alors battu un certain Doug Ford, depuis devenu le premier ministre de l'Ontario en juin dernier.

Ce dernier a d'ailleurs volé la vedette au cours de la campagne électorale en décidant d'amputer le conseil de ville de Toronto de près de la moitié de ses élus, faisant passer leur nombre de 47 à 25 grâce à une loi qui avait été suspendue, puis approuvée par les tribunaux. M. Ford, un ancien conseiller municipal de Toronto et frère de l'ancien maire Rob Ford, avait même menacé de recourir à la «clause nonobstant» pour imposer sa loi.