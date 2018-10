La diversité à l’honneur en Série mondiale

Pour la première fois de l’histoire du baseball majeur, les deux équipes qui croiseront le fer en Série mondiale seront dirigées par des gérants issus des minorités visibles.

Alex Cora, le patron des Red Sox de Boston, est originaire de Porto Rico, tandis que Dave Roberts, le gérant des Dodgers de Los Angeles, est né d’un père afro-américain et d’une mère japonaise.

«Je crois que c’est quelque chose que nous devrions célébrer, a souligné Cora au quotidien Boston Herald. Ça ne devrait pas être le seul sujet de la Série mondiale, mais ça fait partie de l’histoire.»

«Je sais ce que cela veut dire pour nous, pour mes collègues qui sont aussi issus des minorités, a ajouté Cora. J’ai reçu plusieurs messages textes, beaucoup de gens m’ont dit: “Je suis tellement fier” et “Ça va ouvrir des portes”. [Être gérant] ne se limite pas à mener une équipe à la Série mondiale. C’est une plateforme importante et il y a d’autres choses à considérer.»

Franc-parler

À sa première année à la barre d’une équipe du baseball majeur, Cora n’a pas hésité à donner son opinion sur d’autres sujets que le baseball. Le mois dernier, il a qualifié un message du président américain Donald Trump sur le nombre de morts à Porto Rico causés par l’ouragan Maria d’«irrespectueux».

«Je ne faisais que défendre mon pays, a-t-il expliqué. Je respecte M. Trump, mais est-ce qu’ils [le gouvernement] en ont fait assez? Je ne sais pas, mais je devais le faire. J’ai une grande plateforme. Je représente beaucoup de gens avec celle-ci. C’est bien et j’accepte ce défi.»

Autre fait intéressant sur Cora et Roberts: les deux hommes ont porté l’uniforme des Dodgers et des Red Sox. Cora a joué sept ans à Los Angeles et a passé quatre saisons à Boston. Roberts, pour sa part, a défendu les couleurs des Dodgers pendant près de trois saisons avant d’être échangé aux Red Sox à la date limite des transactions en 2004. Son vol de but contre les Yankees de New York en séries cette année-là est maintenant légendaire à Boston.

Sale contre Kershaw?

Les Red Sox ont déjà indiqué que leur as lanceur Chris Sale sera le partant pour le premier match de la série, mardi, au Fenway Park.

Les Dodgers, pour leur part, n’ont pas encore décidé s’ils enverront Clayton Kershaw dans la mêlée, puisque le grand gaucher a lancé la dernière manche du match ultime de la série de championnat de la Ligue nationale, samedi, contre les Brewers de Milwaukee. S’il n’est pas le partant, les Dodgers utiliseront Rich Hill.