La soirée du hockey à Moscou

MOSCOU | Beaucoup de plaisir. Du jeu enlevant, des joueurs habiles, une ambiance du tonnerre, des fans vêtus de chandails et de vestes aux couleurs rouges du Spartak, une musique tonitruante, pas le temps de s’ennuyer...

C’est Hockey Night in Moscow...et ce samedi soir, c’est le Spartak qui reçoit le Slovan de Bratislava, la ville-patrie de Peter Stastny en Slovaquie.

Beaucoup de plaisir mais avant d’y arriver, bien des sueurs froides. Tous mes courriels avec les dirigeants de la KHL et du Spartak s’étaient retrouvés sans que je m’en doute dans leurs boîtes à pourriels.

Je ne vous raconterai pas comment je m’y suis pris pour me dépatouiller, dites-vous que ça fait juste partie de la vie d’un reporter sur la route. Je vous dirai trois noms : Bob Hartley, Valery Kamensky et Vladislav Tretiak.

À trois heures, samedi après-midi, j’étais donc dans un immense parc boisé avec une enseigne géante Spartak, essayant de m’expliquer avec des gardiens de stationnement. Je leur disais : « Hockey, Spartak, tonight et je montrais un complexe qui ressemblait à une patinoire ». Rien à faire, ils ne comprenaient pas. Ou je disais des niaiseries.

Ils m’ont laissé passer et j’ai marché vers ce qui ressemblait à une entrée d’aréna. Sauf que c’était des enfants qui en sortaient. C’est là que deux gars dans la trentaine, gentils comme tout, m’ont expliqué en se servant du traducteur de leur téléphone portable que le Spartak jouait depuis trois ou quatre ans au CSKA Aréna.

-C’est où ?

-CSKA !, m’ont-ils écrit dans Google Maps.

À 50 minutes ! Faut dire que même le samedi à Moscou, 50 minutes, c’est parfois 10 kilomètres. Tout ce qu’il y a à Moscou, c’est des autoroutes Décarie...

J’exagère. La ville est superbe. Mais le trafic, le trafic, l’hostindebeu de trafic...

On the road again

On a fini par retrouver le CSKA Aréna. Un bel édifice tout neuf inauguré il y a quatre ans et qui accueille le Spartak et le CSKA, deux des trois équipes de Moscou.

Mais l’aréna est installé au milieu d’un immense chantier de construction où on devrait au final retrouver des stades des clubs CSKA, les anciennes équipes de l’Armée rouge. Juste à côté de la patinoire, on finit par aboutir dans un gigantesque parking à étages où le stationnement est gratuit pour les amateurs de hockey. Première différence avec le Centre Bell où tout stationnement coûte plus que 30 dollars.

Après avoir testé cinq ou six portes d’entrée, un jeune homme m’a envoyé à une entrée bien camouflée réservée aux médias. Tout ce temps-là, je me suis servi d’une carte de presse en carton du Journal de Montréal. Rien d’autre. Journal de Montréal, Kanada ! Et ça fonctionnait à tous les coups.

Dimitri Terenchenko et Vladimir son patron, responsable des médias, ont pris la carte, l’ont examinée et comme ils baragouinaient un peu d’anglais, les barrières sont vites tombées. Faut dire que de glisser le nom de Bob Hartley et de Valery Kamensky a aidé plus que de répéter celui de Paul Wilson.

La famille avant tout

J’avais une heure avant le début du match. De quoi me promener dans les couloirs, d’examiner la place. Et surtout de regarder les amateurs.

Après une demi-heure, j’avais saisi la plus grosse différence entre un samedi au CSKA et au Centre Bell.

À Montréal, le match débute à 7 heures et demie. À Moscou, les matchs commencent à 5 heures. Mais c’est mineur. Ce qui est important, c’est de voir le nombre d’enfants qui s’amusent dans les corridors en attendant le début du match. Ils jouent sur des tables de hockey, il y a des garderies pour les bambins, on voit des moniteurs prendre soin des jeunes et il est évident que des familles entières assistent aux matchs. Ce que confirme le vice-président de la KHL, Valéry Kamensky, l’ancien des Nordiques de Québec et gagnant de la Coupe Stanley au Colorado : « C’est notre objectif d’investir dans la relève et dans les jeunes. C’est pourquoi nous faisons l’impossible pour garder les prix à un niveau abordable pour la famille », disait-il hier lors d’une conversation.

En fait, selon Dimitri Terenchenko, les prix varient entre trois et cinquante dollars canadiens. Et c’est gratuit pour tous les petits enfants.

Samedi, ils étaient un peu plus que 8000 dans l’aréna. Une foule jeune, évidemment, et bruyante. Quant au calibre de jeu, je vais assister à quelques autres matchs cette semaine avant d’étaler mes états d’âme. Mais chose certaine, ce n’est pas la Ligue américaine. Le talent et la vitesse éclatent sur cette vaste patinoire. Comme dirait Ti-Guy, « ça joue en sale »...

Comme certains joueurs sont payés plus que le million de dollars, on peut se demander comment les équipes peuvent faire leurs frais.

La réponse vient sans doute de Gazprom, le géant russe du gaz et du pétrole. Mais on va y revenir plus tard cette semaine. Il reste une liste d’entrevues à réaliser.

Demain le CSKA Moscou affronte justement le Spartak.

Et j’ai ma carte du Journal, pas de problème.

Plus difficile pour Hartley

Photo d'archives

Quand j’ai joint Bob Hartley en arrivant à Moscou vendredi soir, le diable d’homme était en train de souper avec David Desharnais.

Le lendemain, son Avangard de Omsk, déménagé en banlieue de Moscou à cause d’une contamination de l’aréna de la ville, affrontait le Traktor de Chelyabinsk. Une ville des monts Ourals, située sur la frontière entre l’Asie et l’Europe. Au sud de Moscou.

Une défaite en prolongation pour l’Avangard qui demeure quand même au deuxième rang de la division Est de la KHL.

Mais ces difficultés n’inquiètent pas trop Hartley. Son équipe a connu un début de saison capoté en s’installant parmi l’élite de la ligue. Depuis une dizaine de jours, les adversaires s’ajustent et la fatigue commence à se faire sentir.

Il ne faut pas oublier que les joueurs et les dirigeants étaient déjà installés dans leur ville quand on les a obligés à déménager à quatre ou cinq heures d’avion plus à l’ouest.

On va retrouver Hartley, Desharnais et les autres dès mardi à leur aréna de Balashikha à une heure du centre-ville de Moscou.

Sauce à poutine

Notre Ti-Guy a moscou

Photo Réjean Tremblay

Dans la salle de travail des journalistes, près de l’entrée des médias, on retrouve des photos des plus grands joueurs de l’histoire du hockey soviétique et russe. De belles photos de Vladislav Tretiak, de Igor Larionov et de plusieurs autres. Mais la plus belle place sur le mur est réservée à un laminé de deux pages du New York Times. Une consacrée à Wayne Gretzky et l’autre... à notre Guy Lafleur national. J’avoue que ça m’a fait un petit velours de relire l’article et de voir la photo de ti-Guy les cheveux au vent.

L’Arnak

Photo Réjean Tremblay

Je revenais de la Place Rouge encore imprégné du poids de l’histoire écrasante de la Russie sur ses habitants quand j’ai croisé Lénine, Poutine et Staline. Le gros moustachu m’a accroché et m’a convaincu de photographier ces trois sosies des légendaires dirigeants russes. Ils bougeaient et n’avaient pas la froideur de la cire. Pourquoi pas, me suis-je dit, sans m’informer du prix.

Soixante dollars plus tard, j’étais en tabarnak à cause de « l’arnak » !!!

Hot-dog à 3 $, salade à 5 $

Les célèbres hot-dogs du Forum ont traversé les continents. Ils coûtent environ trois dollars et ils sont moins bons qu’à Montréal, mais la salade César au poulet est un régal à cinq piastres. La bière coûte des pinottes comparée au Centre Bell.

Photos de joueurs

Je ne sais pas si quelqu’un y a pensé au Québec, mais ces protecteurs pour téléphone portable font fureur à Moscou. Ils ne coûtent que 10 $ et le fan peut voir la face de son joueur favori toutes les fois qu’il sort son téléphone de sa poche. Imaginez le feeling de caresser de près le visage de Carey ou de Brandon en appelant le directeur de l’école pour le prévenir de son absence...