La Suite: complexe locatif incontournable à Sainte-Foy

Avec tous les tracas qu’entraînent l’entretien du terrain et de la maison, de déneiger et de payer des taxes, il existe des appartements à louer à Sainte-Foy qui allient nature et urbanité.

Location sans soucis et sans compromis

Situé dans un milieu de vie extraordinaire, La Suite est un immeuble neuf offrant sécurité, confort et nature. Que vous soyez une personne frileuse ou qui a toujours chaud, plus besoin de vous casser la tête avec la facture d’électricité. Chauffage et climatisation sont inclus dans la mensualité. Même le déménagement est simplifié avec des électroménagers flambants neufs fournis. Et les grands balcons à angle sont parfaits pour suivre le soleil en lisant un bon livre. À l’intérieur, vous serez tout aussi tranquille grâce à l’insonorisation exceptionnelle des planchers en béton.

Un style de vie qui allie campagne et ville

Jardiner et récolter vos légumes, savourer un latte au café du coin et aller voir un spectacle de votre humoriste préféré en soirée, sans jamais utiliser la voiture. Tout ça est possible aux appartements La Suite. Le terrain de 160 000 pieds carrés possède un jardin communautaire, un sentier piétonnier et de magnifiques arbres matures à quelques minutes de tous les services.

Besoin de faire des emplettes? Le IGA du Quartier QB (avec stationnement souterrain) et les Halles de Sainte-Foy sont voisins. Envie d’une séance de magasinage? Laurier Québec, Place de la Cité et Place Sainte-Foy sont à environ 15 minutes de marche. Sans compter les cafés, restaurants et salles de spectacle où vous serez dans le temps de le dire.

Un milieu de vie extraordinaire, même pour les animaux

Que vous optiez pour louer un appartement style studio ou avec une chambre ou deux chambres, il y aura toujours de la place pour votre animal de compagnie. Comme La Suite adore les animaux, les chats et les petits chiens de moins de 20 livres sont les bienvenus. Avec un sentier pour se dégourdir les pattes et un lavoir pour le chouchouter, votre boule de poil sera heureuse et vous aussi.

Le concept d’appartements à louer de La Suite est unique à Québec. Aucun autre promoteur n’offre des appartements tout inclus, près de tous les services et des autoroutes. Une visite de l’unité modèle convaincra tout sceptique. La qualité de vie au coeur de Sainte-Foy, c’est à La Suite que ça commence. Visitez Lasuite.ca ou 581-500-5353.