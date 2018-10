L’Auberge Saint-Antoine hantée...

Le Carrefour international de théâtre tiendra sa soirée-bénéfice d’Halloween à l’Auberge Saint-Antoine, au cœur du Petit Champlain, le jeudi 25 octobre, dès 17 h 30, sous la présidence d’honneur d’Evan Price, président-directeur général de CO2 Solutions de Québec.

Un cocktail dînatoire, un encan silencieux, un costumier sur place (si vous n’êtes pas déguisés) sont au menu pour l’évènement majeur de la campagne de financement annuelle du Carrefour international de théâtre. Les fonds recueillis serviront à assurer la pérennité de ce festival d’envergure internationale dans la capitale, dont la mission est d’offrir l’extraordinaire et de nourrir l’imaginaire. Renseignements : 418 692-3131

Une première au Québec

Photo courtoisie

13 participants, de la région de Québec, dont 6 personnes diabétiques, ont relevé le défi d’atteindre les sommets des monts Fuji et Norikura au Japon, ce qui constitue une première au Québec pour un trek caritatif. Chaque participant devait amasser un minimum de 4000 $ en dons pour l’association Les Diabétiques de Québec. L’objectif initial de la campagne visait à amasser 90 000 $. À ce jour, 101 755 $ ont été amassés. D’autres sommes sont à venir. Les sommes ainsi récoltées serviront à maintenir et à développer les services de l’Association ainsi qu’à intervenir auprès d’un plus grand nombre de personnes touchées par le diabète. Sur la photo, de gauche à droite, 1re rangée : Bruno Perrone, France Dumont et Pascale Drapeau. 2e rangée : Jacques Michaud, François-Guy Thivierge, Francine Demers, Nicole Falardeau, Jana Lavoie, Lucie Vaillancourt, Roxanne Dufour, Marie-Noëlle Corriveau-Tendland et Denis Martineau, président-directeur général de l’Association et organisateur du TREK Japon Mont Fuji 2018. 3e rangée : François Gosselin et David Fafard.

Soirée des leaders

Photo courtoisie

Normand Pépin , vice-président exécutif et adjoint au président chez iA Groupe financier, a accepté la présidence d’honneur de la 3e Soirée des Leaders Michel-Sarrazin, qui se tiendra le mercredi 24 octobre au Manège militaire Voltigeurs de Québec. Déclinée cette année sous le thème des « moments uniques », la soirée mettra en lumière les petits et grands moments d’humanité vécus par différents intervenants, bénévoles, patients et proches aidants à la Maison Michel-Sarrazin et à son Centre de jour. Cette collecte de fonds est un enjeu majeur pour la Maison Michel-Sarrazin puisqu’elle permet d’assurer la gratuité des soins et des services offerts aux personnes atteintes de cancer, en phase palliative et terminale, et à leurs proches. Renseignements : www.michel- sarrazin.ca ou par téléphone au 418 687-6084.

Prix Relève 2018

Photo courtoisie

Bravo à Laurent Plourde, président de Groupe Voyages Québec (GVQ), qui a reçu, le 17 octobre dernier, le prix Relève 2018 lors du 6e Gala des trophées UniVers, organisé par l’Association des agents de voyages du Québec (AAVQ). Reconnu comme le leader québécois des voyages organisés depuis 1979, Groupe Voyages Québec compte plus de 200 employés, son siège social est situé à Québec et opère également une bannière d’agence de voyages traditionnelle à Québec, Saguenay – Lac-Saint-Jean et à Laval.

Anniversaires

Photo courtoisie

Yvan Ponton (photo), comédien, acteur et animateur québécois (RDS) 73 ans... Helmut Lotti, chanteur belge, 49 ans... Stéphane Quintal, ex-préfet de discipline de la Ligue nationale de hockey (LNH), 50 ans... Jeff Goldblum, acteur américain, 66 ans.... 1983. Raymond Bachand, ex-ministre des Finances du Québec, 71 ans... Claude Charron, ex-animateur (TVA), 72 ans... Catherine Deneuve, actrice française, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 octobre 2017. Daisy Berkowitz (photo), 49 ans, musicien américain qui fut le premier guitariste et le cofondateur de Marilyn Manson... 2015. Antoine Bouchard, 83 ans, organiste, professeur d’orgue à l’UL (1961-1997) et directeur de l’école de musique (1977-1980)... 2010. W. Helen Hunley, 90 ans, 1re femme à être nommée au poste de lieutenant-gouverneur de l’Alberta (1985-1991)... 1998. Jean Rafa, 88 ans, fantaisiste français.