Le 25 janvier au Centre Vidéotron: revoilà Bryan Adams

Quelques mois après avoir fracassé un record de foule à Festivent, Bryan Adams sera de retour dans la région de Québec, le 25 janvier, pour un concert au Centre Vidéotron.

Ce sera la deuxième fois que le rockeur canadien viendra chanter ses hits intemporels au Centre Vidéotron. Il avait fait salle comble le 27 juillet 2016. Deux ans plus tôt, il avait rempli les plaines d’Abraham au Festival d’été.

Québec sera l’une des neuf étapes d’une tournée hivernale dans l’est du pays qui mènera aussi Adams au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et en Ontario. Ce périple, qui comportera aussi un arrêt au Centre Bell de Montréal, le 26 janvier, servira de prélude à la parution du nouvel album de Bryan Adams, le 1er mars.

Les billets, entre 63,50 $ et 123,25 $, seront mis en vente vendredi, à 10 h, avec prévente la veille pour les membres Première Place et les abonnés des Remparts de Québec et de l’infolettre du Centre Vidéotron.