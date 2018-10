Le Canada choisit Lockheed Martin pour remplacer ses navires de combat

OTTAWA – Le gouvernement canadien a annoncé récemment avoir retenu l'entreprise Lockheed Martin Canada à titre de «soumissionnaire préféré» pour la conception de sa nouvelle génération de navires de combat.

Amorcé en 2016, ce projet au coût évalué entre 50 et 60 milliards $ vise à doter la Marine royale canadienne de 15 navires de combat qui remplaceront les destroyers de classe Iroquois et les frégates de classe Halifax. Ces nouveaux navires seront construits par le chantier maritime Irving Shipbuilding, à Halifax.

La nouvelle génération de la flotte canadienne devrait donc être composée de bateaux basés sur le design du Navire de combat global de Type 26 développé par BAE Systems, un partenaire de Lockheed Martin. Le gouvernement australien a d'ailleurs retenu ce concept de navire l'été dernier pour équiper sa propre marine.

Les nouveaux navires seront aptes à remplir plusieurs types de missions, notamment grâce à leurs capacités antiaériennes et pour lutter contre les sous-marins.

«Nous croyons que la solution que nous proposons remplit les demandes établies pour offrir au Canada le navire de guerre le plus avancé au monde», a commenté Gary Fudge, vice-président et directeur général de Lockheed Martin Canada, Système rotatif et système de mission.

Le contrat n'a toutefois pas encore été attribué à Lockheed Martin. Le gouvernement canadien doit encore négocier certains points avec l'entreprise, entre autres sur les droits de propriété intellectuelle, et évaluer le rendement des systèmes de combat.