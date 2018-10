Le hot-dog de Trefflé et la maîtresse de grand-papa

« On entend souvent dire “tu devrais me l’emmener (amener)” en parlant d’un objet, remarque – comme beaucoup d’autres lecteurs – Célyne D. On emmène ce qui marche et on apporte un objet, non ? » Apporter ? Emporter ? Porter ? Amener ? À ne pas confondre : apporter et amener. Amener veut dire accompagner un être animé vers un lieu donné (emmener insiste sur le lieu quitté).

Le complément d’apporter est toujours un être inanimé. On peut bien porter son enfant dans ses bras jusqu’à la garderie, mais on ne dira pas qu’on le porte à la garderie, pas plus qu’on dira qu’on apporte son grand-père chez sa maîtresse. J’apporte des bouteilles d’eau à mon fils et je conduis, j’amène ou j’emmène ma belle-mère au centre commercial. Apporter ou emporter ? Apporter insiste sur l’idée du point d’arrivée. Ex. : Chaque jour, Trefflé apporte un hot-dog au travail. Emporter contient l’idée du point de départ. Ex. : Vladimir emporte ses dossiers du bureau à la maison.