Le MTQ offre un contrat à une entreprise de déneigement présente sur sa liste noire

QUÉBEC - Le ministère des Transports a accordé un contrat de déneigement à une entreprise multirécidiviste qui se trouve sur sa propre liste noire, a appris l’Agence QMI.

Camions Denis Lefebvre Inc. est depuis l’été 2017 sur la liste des entrepreneurs ayant obtenu un rapport de rendement insatisfaisant au MTQ. La présence de son nom sur cette liste l’empêche de soumissionner pour l’obtention de contrats de même nature que celui pour lequel il a été blâmé.

Or, le MTQ a tout de même offert à l’entreprise un contrat de quelque 26 000 $ de gré à gré pour déneiger et déglacer quelque 100 km de route dans Chaudière-Appalaches. Camions Denis Lefebvre est justement à l’index en lien avec un contrat du même genre.

Selon un porte-parole, le MTQ n’avait pas le choix d’offrir le contrat à cette entreprise en raison de précipitations de neige imprévues ayant eu lieu hors de la période contractuelle, soit à la mi-avril 2018.

«Afin d’assurer des déplacements sécuritaires et efficaces au cours de cette période, le Ministère a alors conclu un contrat, en urgence, avec Camions Denis Lefebvre Inc., puisque cet entrepreneur disposait des équipements requis et connaissait les circuits d’entretien», a expliqué Guillaume Paradis, porte-parole au ministère des Transports.

Le MTQ a jugé comme insatisfaisant le rendement de l’entreprise Camions Denis Lefebvre à trois reprises dans son histoire, soit en 2001, en 2006 et en 2017.

Mort d’une ado

Le manque de rigueur de l’entrepreneur n’a pas été constaté uniquement par le MTQ.

En mars 2014, une adolescente de 14 ans avait perdu la vie à la suite d’une sortie de route dans le Centre-du-Québec. Le coroner Yvon Garneau avait alors jugé que l’état de la route glacée était «le principal facteur» ayant mené au décès d’Océanne Pagé-Dufour.

Or, c’est Camions Denis Lefebvre qui était responsable de ce tronçon de route.

«Manifestement, les façons de faire retenues par l’entrepreneur se sont avérées inadéquates pour obtenir une chaussée non glissante», concluait le coroner Garneau.

L’entreprise a pour sa part indiqué que les travaux qui lui ont valu des sanctions ont été effectués par un de ses sous-traitants.

D’autres firmes aussi

Camions Denis Lefebvre n’est pas la seule firme blâmée par le MTQ qui reçoit tout de même des contrats pendant sa période de mise à l’écart.

Par exemple, Contruction Lemiro Inc., qui a reçu un rendement insatisfaisant pour «des travaux relatifs à l’acquisition d’abrasif avec chlorure de sodium», a obtenu plus de 2 millions $ en contrat durant sa période de punition, notamment pour du déneigement et du déglaçage.

Cependant, comme les contrats obtenus par l’entreprise ne sont pas de la «même nature» que ceux pour lesquels elle a soumissionné, cette pratique n’est pas en soi contraire aux directives du MTQ.