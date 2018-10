Lehouillier exige un leadership d’ouverture

Avec l’arrivée au pouvoir de la CAQ, « un pas de géant » a été franchi en quelques mois pour la réalisation du troisième lien à l’est selon le maire de Lévis qui demande maintenant à Régis Labeaume d’exercer un leadership d’ouverture dans ce dossier prioritaire pour le nouveau gouvernement.

Gilles Lehouillier s’est dit très enthousiaste lundi à l’idée de rencontrer d’ici quelques jours le ministre des Transports, François Bonnardel.

« Avec le gouvernement de la CAQ, on est à des années-lumière de ce qui était proposé. On n’a plus cinq scénarios, on n’en a qu’un. On trouve ça fantastique qu’on dise qu’on va faire le 3e lien à l’est. Si en plus, on veut s’assurer qu’il va y avoir une interconnexion là, c’est la cerise sur le sundae. On va pouvoir faire une vraie boucle au niveau du transport en commun », a expliqué le maire de Lévis.

Selon lui, l’élection de la CAQ offre le meilleur des deux mondes avec le 3e lien et du transport structurant. Lors de son passage au Salon rouge, M. Lehouillier a été emballé.

« Il n’y a pas un ministre nouvellement nommé qui ne m’a pas parlé du 3e lien. Notre dossier numéro un, c’est la fluidité de la circulation à Lévis. Le ministre le plus important pour nous, c’est le ministre des Transports. On lance un message d’ouverture à Québec. Organisons-nous pour qu’on puisse réaliser ensemble et le 3e lien et nos réseaux de transport structurant », a ajouté le maire avant la séance du conseil municipal.

Main tendue

Même s’il n’a eu aucun échange avec Régis Labeaume la semaine dernière à l’Assemblée nationale, le maire de Lévis continue de lui tendre la main. Il souhaite que ce dernier collabore avec lui sur le projet de 3e lien, mais aussi sur l’interconnexion pour le 3e lien.

« Je lance un appel à mon collègue de Québec pour que le président de la Communauté métropolitaine de Québec puisse exercer un leadership d’ouverture. Je sais que M. Labeaume a un caractère fort différent du mien. Je pense qu’il y a moyen de s’entendre. Fonçons ensemble. On va régler deux problèmes : la congestion routière et on va propulser les régions de Québec, de Chaudière-Appalaches et de tout l’Est-du-Québec à des niveaux économiques inégalés. »

Le maire Lehouillier croit finalement que cette volonté de la CAQ ne change rien à la restructuration de transport en commun à Lévis et à la nécessité d’avoir des voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture puisque les citoyens vont continuer à utiliser les ponts actuels.